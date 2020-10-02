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Политолог назвал главную причину встречи Меркель с Тихановской

03.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК – 2 окт, Sputnik. Встреча Канцлера Германии Ангелы Меркель с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской вызвана желанием повлиять на Россию, а не стремлением стабилизировать ситуацию в республике, заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Он объяснил, что с самого начала активное участие членов ЕС, Польши, Прибалтики, а также Украины в белорусском кризисе было направлено на то, чтобы не допустить союза России и Беларуси.

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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"Одно дело – Польша и Литва с Украиной. Другое дело – Германия и Франция. Игра идет по-крупному. К сожалению, в нее вступают более серьезные игроки, которые могли бы выступать, наоборот, в качестве стабилизирующего фактора", - рассуждает политолог.

По его словам, была определенная надежда на то, что Франция и Германия как "политически мудрые акторы" займут конструктивную позицию в белорусской истории, понимая, во-первых, что нынешние события – это внутреннее дело Беларуси, во-вторых – то, что республика – самый близкий союзник России.

"Надежды не оправдываются. Макрон занял активную антибелорусскую позицию и, очевидно, что сегодня Меркель идет по этому же пути", - подчеркнул Пантелеев.

Замедленная реакция

По его мнению, Германия долгое время молчала по поводу событий в Беларуси. И сейчас сменила молчание активной позицией, так как Беларусь "хорошо вписывается в истории с Навальным и "Северным потоком".

"Таким образом, встреча Меркель и Тихановской является большим инструментом давления на Россию", - подчеркивает политолог.

© Sputnik / Максим Блинов
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Однако попытки надавить на Россию окажутся безуспешными, считает эксперт, и приведут лишь к более активным действиям РФ в Беларуси, в том числе по проведению конституционной реформы, которая будет направлена на укрепление интеграционных структур Беларуси и России.

"Также сегодня можно констатировать только одно – американцы не теряют контроль над Европейским союзом. И Германия продолжает оставаться страной, которая соизмеряет все свои действия с большим братом", - добавил собеседник Sputnik.

Кроме того, по мнению Пантелеева, позиция ЕС - это еще и, в значительной степени, игра против Китая.

"Китайские интересы в Беларуси очевидны. И в этом отношении единственные две стороны, которые остаются оплотом конструктивного сдерживающего фактора, влияющего на белорусские внутриполитические процессы – это, конечно же, Российская Федерация и Китай", - заключил политолог.

6 октября в Берлине должна состояться встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Ранее с Тихановской провел переговоры президент Франции Эммануэль Макрон.

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Теги: Минск
 
 
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На следующей неделе Меркель проведет встречу с Тихановской, эксперт назвал эту встречу попыткой надавить на Россию, а не стабилизировать обстановку в Беларуси.
 
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