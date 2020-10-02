Санкционная война Беларуси и ЕС: что думают эксперты

Источник материала: Sputnik Беларусь

Беларусь вводит симметричный ответ на внешние санкции как самостоятельное государство, но отвечать надо в рамках Союзного государства, так прокомментировал лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич введение Беларусью симметричных санкций в отношении Европейского союза.

Молчать и терпеть нельзя

При этом Гайдукевич отметил, что страна не отказывается от дальнейшего диалога, но на санкции обязаны были ответить.

"Молчать и терпеть нельзя, это нормальная реакция самостоятельного и независимого государства. Мы никогда первыми не вводили санкции и не вмешивались во внутриполитическую жизнь ни одной страны. Это нас после развала СССР, как первоклассника, учат жить. А мы хотим равноправных и дружеских отношений. Уверен: диалог будет. А санкции? Мы обязаны ответить, и не могли по-другому сделать", - сказал он.

По мнению эксперта, в современном мире санкции – это исключительно инструмент геополитики. Он уверен, что ни одна страна Европейского союза не хочет терять диалога с Беларусью и продолжит его выстраивать. "Наша страна должна сделать правильные выводы из этой ситуации. Ответ один – укрепление союзных взаимоотношений с Россией и совместной внешней политики", - рассказал он.

Гайдукевич заверил, что с Беларусью и Россией европейские страны все равно будут выстраивать диалог, так как простые граждане не хотят никаких санкций, они настроены торговать и продавать свою продукцию на рынках России и Беларуси.

Беларусь не является источником напряженности

Беларусь не является источником эскалации напряженности, считает председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных. По его словам, эти санкции ЕС ни к чему не ведут.

По его словам, санкции, прежде всего, это проявление бессилия и отсутствие рациональной политики Европейского союза в отношении Беларуси, они никогда ничего не решали и ни к чему не вели.

"Скорее всего, это констатация такого простого факта, что ЕС не может предложить привлекательную повестку дня для переговоров. Кроме того, понимает, что требования, которые он выставляет Беларуси, не имеют под собой рациональной основы", - отметил собеседник Sputnik, добавив, что президентские выборы в Беларуси – внутреннее дело. По мнению Савиных, они были реализованы, даже если в этом вопросе возникли определенные напряженности и проблемы.

Но у Беларуси достаточно сил, чтобы разрешить их внутри общества самостоятельно и выйти из этих состояний еще более крепкими и суверенными, считает он.

Пойти на переговоры внутри страны

Экс-кандидат в президенты Беларуси 2020 года Андрей Дмитриев в целом относится негативно к санкциям, как со одной, так и с другой стороны. рассказал Sputnik, о том, что думает против введенных Беларусью санкций в отношении Европейского союза.

"Я негативно отношусь к санкциям в принципе. Считаю, что белорусской власти и отдельно МИДу вместо того, чтобы обижаться, думать, как положить кнопку на стул Европейского союза, надо понять все-таки суть претензии", - сказал Дмитрием в беседе со Sputnik.

По его словам, Беларуси надо "не послов отзывать и обижаться на Европу", а посмотреть, прежде всего, на причины. "А причины понятны – недовольство общества итогами выборов и тем, как они были проведены, абсолютное беззаконие в стране, ставка на силу, а не на диалог со стороны властей, нежелание никого слышать и слушать", - рассуждает политик.

По мнению Дмитриева, власти должны пойти на переговоры с людьми внутри страны и парламент, где сегодня открылась сессия, может стать прекрасной площадкой для диалога.

"Конечно, нужно прекратить все эти произвольные задержания и репрессии за политику, отпустить политзаключенных, и тогда не надо будет вводить никаких санкций, а брать и возвращать нормальные отношения с Евросоюзом и также Россией", - считает Дмитриев.

Экс-кандидат в президенты Беларуси подчеркнул, что, если власти не пойдут на компромисс, экономика страны рухнет.

Санкции не критичны

По мнению политика и экономиста Ярослава Романчука, между Беларусью и ЕС сейчас идет дипломатическая, информационная и психологическая борьба.

"По сути дела, если говорить про санкции, это то, что болит и то, что реально влияет на поведение власти и экономики", - сказал Романчук. При этом он отметил, что в данный момент ни Беларусь, ни Европейский союз не вводят секторальные экономические санкции в отношении предприятий друг друга.

"Если бы Европейский союз отказался покупать калийные удобрения, заблокировал поставки нефти, выступал бы за блокировку белорусских финансовых организаций – тогда это были бы санкции. Сейчас это что-то вроде "ребята, давайте возвращаться в правовое поле", - считает Романчук.

В пятницу стало известно, что Евросоюз согласовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Технический процесс принятия санкций будет запущен уже на следующей неделе.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу заявил, что с сегодняшнего дня по принципу взаимности Беларусь вводит визовые санкции против наиболее предвзятых и ангажированных в отношении нашей страны представителей Евроинститутов, включая Европарламент и страны-члены ЕС. Список носит симметричный характер и пока не будет обнародован.

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