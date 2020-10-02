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США ввели санкции против белорусских чиновников и силовиков
03.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 2 окт – Sputnik. Вашингтон ввел санкции против восьми белорусских чиновников и представителей силовых структур, говорится на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.
Ограничительные меры американских властей затронули следующих лиц:
Рестрикции со стороны США подразумевают под собой заморозку активов на американской территории и запрет для американцев или компаний, принадлежащих им, вести бизнес с фигурантами ограничительного списка.
Ранее в пятницу санкции в отношении белорусских чиновников
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