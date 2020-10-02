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США ввели санкции против белорусских чиновников и силовиков

03.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 2 окт – Sputnik. Вашингтон ввел санкции против восьми белорусских чиновников и представителей силовых структур, говорится на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Ограничительные меры американских властей затронули следующих лиц:

  • министр внутренних дел Юрий Караев
  • секретарь Центризбиркома Ирина Дмухайло
  • заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков
  • командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба
  • заместитель главы МВД Александр Барсуков
  • заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов
  • начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков
  • командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Рестрикции со стороны США подразумевают под собой заморозку активов на американской территории и запрет для американцев или компаний, принадлежащих им, вести бизнес с фигурантами ограничительного списка.

Ранее в пятницу санкции в отношении белорусских чиновников ввели в Евросоюзе, а также власти Великобритании и Канады. В свою очередь, белорусский МИД озвучил ответные симметричные меры. Помимо этого официальный Минск призвал Польшу и Литву сократить количество сотрудников дипмиссий до паритета с белорусскими представительствами. Также был анонсирован новый порядок получения аккредитации для иностранных журналистов.

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Теги: Минск
 
 
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