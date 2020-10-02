США ввели санкции против белорусских чиновников и силовиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 2 окт – Sputnik. Вашингтон ввел санкции против восьми белорусских чиновников и представителей силовых структур, говорится на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Ограничительные меры американских властей затронули следующих лиц:

министр внутренних дел Юрий Караев

секретарь Центризбиркома Ирина Дмухайло

заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Хазалбек Атабеков

командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба

заместитель главы МВД Александр Барсуков

заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов

начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков

командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

Рестрикции со стороны США подразумевают под собой заморозку активов на американской территории и запрет для американцев или компаний, принадлежащих им, вести бизнес с фигурантами ограничительного списка.

Ранее в пятницу санкции в отношении белорусских чиновников ввели в Евросоюзе , а также власти Великобритании и Канады. В свою очередь, белорусский МИД озвучил ответные симметричные меры. Помимо этого официальный Минск призвал Польшу и Литву сократить количество сотрудников дипмиссий до паритета с белорусскими представительствами. Также был анонсирован новый порядок получения аккредитации для иностранных журналистов.

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