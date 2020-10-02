|
Литва и Польша не будут сокращать количество дипломатов в Беларуси
03.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Вильнюс не намерен отзывать своего посла в Беларуси и сокращать количество дипломатов в республике, заявил журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичус.
МИД Беларуси в пятницу предложил Литве и Польше
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы не намерены отзывать (посла - Sputnik) на консультации и не будем сокращать персонал", - сказал Линкявичус.
Глава МИД Польши Збигнев Рау также сообщил о том, что Варшава не собирается вызывать посла для консультаций. Он отметил, что убежден в необходимости сохранения дипканалов.
Ранее власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции протеста в Беларуси координируются из-за границы. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.
Почему Варшава и Вильнюс?
Отношения между странами стали более напряженными после
После того, как в Польше оказался целый ряд членов Координационного совета, состоящего из оппозиционных политиков, в Варшаве в торжественной обстановке был открыт Белорусский дом - резиденция для белорусских политических эмигрантов.
Литовские политики опубликовали санкционный список против Беларуси и призывали страны ЕС также ввести ограничительные меры против белорусских чиновников и представителей силовых структур. В том числе санкции Литва ввела и против Лукашенко.
В Кремле уже неоднократно призывали польских и литовских партнеров не раскачивать ситуацию в соседней стране.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее президент Беларуси заявлял, что акции протеста в республики координируются, в частности, из Литвы и Польши.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)