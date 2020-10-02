Литва и Польша не будут сокращать количество дипломатов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Вильнюс не намерен отзывать своего посла в Беларуси и сокращать количество дипломатов в республике, заявил журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

МИД Беларуси в пятницу предложил Литве и Польше сократить количество дипломатов в Беларуси с 25 до 14 и с 50 до 18 соответственно. Кроме того, Минск отзывает послов Литвы и Польши для консультаций.

"Мы не намерены отзывать (посла - Sputnik) на консультации и не будем сокращать персонал", - сказал Линкявичус.

Глава МИД Польши Збигнев Рау также сообщил о том, что Варшава не собирается вызывать посла для консультаций. Он отметил, что убежден в необходимости сохранения дипканалов.

Ранее власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции протеста в Беларуси координируются из-за границы. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

Почему Варшава и Вильнюс?

Отношения между странами стали более напряженными после выборов президента Беларуси , на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными".

После того, как в Польше оказался целый ряд членов Координационного совета, состоящего из оппозиционных политиков, в Варшаве в торжественной обстановке был открыт Белорусский дом - резиденция для белорусских политических эмигрантов.

Литовские политики опубликовали санкционный список против Беларуси и призывали страны ЕС также ввести ограничительные меры против белорусских чиновников и представителей силовых структур. В том числе санкции Литва ввела и против Лукашенко.

В Кремле уже неоднократно призывали польских и литовских партнеров не раскачивать ситуацию в соседней стране.

Читайте также: