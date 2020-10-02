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Литва и Польша не будут сокращать количество дипломатов в Беларуси

03.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Вильнюс не намерен отзывать своего посла в Беларуси и сокращать количество дипломатов в республике, заявил журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

МИД Беларуси в пятницу предложил Литве и Польше сократить количество дипломатов в Беларуси с 25 до 14 и с 50 до 18 соответственно. Кроме того, Минск отзывает послов Литвы и Польши для консультаций.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не намерены отзывать (посла - Sputnik) на консультации и не будем сокращать персонал", - сказал Линкявичус.

Глава МИД Польши Збигнев Рау также сообщил о том, что Варшава не собирается вызывать посла для консультаций. Он отметил, что убежден в необходимости сохранения дипканалов.

Ранее власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции протеста в Беларуси координируются из-за границы. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

Почему Варшава и Вильнюс?

Отношения между странами стали более напряженными после выборов президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными".

После того, как в Польше оказался целый ряд членов Координационного совета, состоящего из оппозиционных политиков, в Варшаве в торжественной обстановке был открыт Белорусский дом - резиденция для белорусских политических эмигрантов.

Литовские политики опубликовали санкционный список против Беларуси и призывали страны ЕС также ввести ограничительные меры против белорусских чиновников и представителей силовых структур. В том числе санкции Литва ввела и против Лукашенко. 

В Кремле уже неоднократно призывали польских и литовских партнеров не раскачивать ситуацию в соседней стране.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее президент Беларуси заявлял, что акции протеста в республики координируются, в частности, из Литвы и Польши.
 
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