Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Берлин является для Минска важным партнером, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Сегодня Германия занимает особое место на политической карте мира, поддерживает развитие и прогресс, вносит большой вклад в решение глобальных и региональных проблем, - говорится в поздравлении. - Несмотря на сложное историческое наследие, Берлин является для Минска важным партнером", - говорится в поздравлении белорусского лидера президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру с Днем германского единства.

По словам Лукашенко, Беларусь и Германию объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, "которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности".

Белорусский президент обратил внимание, что 30 лет назад народ Германии продемонстрировал сплоченность, которая затем позволила построить современное государство для мирной и обеспеченной жизни многих поколений немцев.

Глава государства выразил надежду, что в период председательства Германии в Евросовете во второй половине года стороны возобновят совместную работу по различным направлениям.

Лукашенко пожелал Штайнмайеру здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Германии - мирного неба и солидарности.