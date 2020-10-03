Белорусы могут отправить свои предложения по изменению Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Палата представитель Национального собрания Беларуси собирает предложения по внесению изменений в Конституцию страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Накануне председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента заявил, что депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы.

"В Палате представителей осуществляется сбор предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь", - сообщили в Палате представителей.

Свои предложения белорусы могут отравить до 25 октября по электронной почте Zakon@house.gov.by.

"Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами Палаты представителей", - добавили в пресс-службе парламента.

Президент Александр Лукашенко заявлял, что план конституционных реформ будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой, в декабре или январе.

Как отмечал белорусский лидер, готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка нового основного закона страны должна сопровождаться выработкой единого видения, какой республика должна стать в перспективе.

Ранее в ходе встречи с Лукашенко президент РФ Владимир Путин поддержал идею главы белорусского государства по проведению конституционной реформы, тот в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений.