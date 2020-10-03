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Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином
03.10.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи и встретился с предстоятелем БПЦ, митрополитом Минским и Заславским Вениамином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Церемония освящения новой церкви состоялась утром в субботу, 3 октября, перед прибытием главы государства. Лукашенко зажег в новом храме свечу и пообщался с прихожанами.
Белорусский лидер отметил, что местные жители всегда мечтали о своем храме, а реализовать мечту помог российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который также присутствовал на церемонии.
"Очень хочу, чтобы это место было не просто святым, а было для вас почитаемым, чтобы вы постоянно здесь бывали", - сказал Лукашенко.
Напомним, ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси,
(последует)
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Президент посетил новую церковь в честь святого пророка Иоанна Предтечи под Минском, ее помог построить российский бизнесмен Михаил Гуцериев.
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