Лукашенко впервые встретился с новым митрополитом Вениамином

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи и встретился с предстоятелем БПЦ, митрополитом Минским и Заславским Вениамином, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Церемония освящения новой церкви состоялась утром в субботу, 3 октября, перед прибытием главы государства. Лукашенко зажег в новом храме свечу и пообщался с прихожанами.

Белорусский лидер отметил, что местные жители всегда мечтали о своем храме, а реализовать мечту помог российский бизнесмен Михаил Гуцериев, который также присутствовал на церемонии.

"Очень хочу, чтобы это место было не просто святым, а было для вас почитаемым, чтобы вы постоянно здесь бывали", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина . Митрополит Павел был назначен главой Кубанской митрополии.

(последует)

Читайте также: