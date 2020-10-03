Литва и Польша обязаны сократить дипперсонал в посольствах в Минске - МИД

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Предложения Беларуси по сокращению дипломатического персонала в посольствах Литвы и Польши в Минске обязательны к исполнению, заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Евросоюз 2 октября заявил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список" , в который вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Александр Лукашенко в него не попал. Беларусь приняла ответные меры в отношении ЕС . Затем МИД заявил, что отзывает своих послов в Минск "для консультаций". Варшаве и Вильнюсу Минск посоветовал сделать то же самое. Кроме того, белорусский МИД предложил до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Беларуси: Польше до 18 дипломатов (с 50), Литве до 14 (с 25). В ответ на это в Варшаве и Вильнюсе заявили, что не будут отзывать своих послов .

"Не знаю, может, в силу того, что Линас Линкявичюс (министр иностранных дел Литвы - Sputnik) уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД", - заявил Глаз. Его слова приводит БелТА .

Он пояснил, что Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет государству достаточно инструментов дипломатического воздействия в таких случаях.

"И они при необходимости будут нами применены. Чтобы не утруждать руководство МИД Литвы поиском, готов даже процитировать, например, статью 11 указанного документа: "При отсутствии конкретного соглашения о численности персонала представительства государство пребывания может предложить, чтобы численность персонала представительства сохранялась в пределах, которые оно считает разумными и нормальными, учитывая обстоятельства и условия, существующие в государстве пребывания, и потребности данного представительства", - пояснил Глаз.

По его словам, не совсем понятна мотивация главы литовского МИД. Глаз предположил, что заявление Линкявичюса может быть связано с "то ли не особым знанием Конвенции, то ли осознанным желанием принести в сакральную жертву своих дипломатов".

Глаз подчеркнул, что позиция белорусского внешнеполитического ведомства в полной мере касается также и польских дипломатов.

Вместе с тем, официальный представитель МИД обратил внимание, что действия белорусской стороны "не направлены на ухудшение отношений между нашими соседскими народами". По его словам, они носят "вынужденный ответный характер и мотивированы особой деструктивной ролью, которую решило играть руководство Польши и Литвы в текущей ситуации".

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