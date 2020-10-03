МИД Германии отказал посольству РФ в консульском доступе к Навальному

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Министерство иностранных дел ФРГ отказало российскому посольству в Берлине в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному, заявили в МИД РФ.

"Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А.Навальному", - говорится в заявлении российского МИД, опубликованного в субботу на сайте ведомства.

В Москве заявили, что 24 сентября Генпрокуратора РФ подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в расследовании всех обстоятельств "отравления" Навального, который передан германской стороне. "По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве назвали "откровенной ложью" заявления немецких политиков о том, что Россия не готова сотрудничать с Германии в расследовании этого дела. В МИД подчеркнули, что именно "германской стороной продолжают последовательно игнорироваться предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств" инцидента с Навальным.

"Не получила отклика и инициатива руководителей депутатских "групп дружбы" в Госдуме России и Бундестаге Германии о проведении "конструктивного и беспристрастного расследования" инцидента. До сих пор не поступало реакции на письмо наших депутатов с предложением о введении совместного российско-германского парламентского контроля за ходом расследования инцидента с А.Навальным", - добавили в МИД.

В министерстве отметили, что при анализе ситуации стоит учитывать и мнение немецких врачей, которые в России беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в омской больнице и подписали документы о передаче пациента под их профессиональную опеку.

"Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию России и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным", - заключили в МИД.

История с "отравлением"

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.