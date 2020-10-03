Алиев и Пашинян обменялись заявлениями по ситуации в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили в субботу с заявлениями после очередного витка вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Ранее Минобороны Армении сообщило о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана в Карабахе, в свою очередь азербайджанское военное ведомство утверждает, что ни один самолет не был уничтожен и заверило, что ударные беспилотники Азербайджана уничтожают боевую технику противника. Позже Алиев и Пашинян выступили с заявлениями.

Беспрецедентная атака

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обратившись к соотечественникам, заявил, что атака на Нагорный Карабах беспрецедентна по своим масштабам, редким для XXI века. Он заверил, что на стороне противника воюют зарубежные наемники.

"По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы", - отметив, что в азербайджанской армии боевыми действиями руководят до 150 турецких военных.

Ранее премьер-министр коснулся темы переговоров, заявив, что они возможны только после того, как мирное население будет защищено от внешней агрессии.

"При внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. После этого только возможно говорить о переговорах. В нынешних условиях широкомасштабной агрессии я уверенно могу сказать, что народ Карабаха не сдастся", - сказал Пашинян.

Односторонние переговоры невозможны

Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева выпустила заявление, в котором глава государства сообщил, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта не могут вестись в одностороннем порядке, у Баку "должен быть партнер".

"Переговоры (по Карабаху – Sputnik) по существу остановились. Потому что после его (премьера Армении – Sputnik) выражения "Карабах – это Армения" я сказал, что переговоры невозможны. Однако сопредседатели Минской группы попросили меня о том, чтобы Азербайджан проявил больше понимания. (...) Я сказал: хорошо, давайте попробуем", - приводит пресс-служба слова Алиева.

Однако, по его словам, встреча с Пашиняном была бы бессмысленной и носила бы формальный характер.

"Он (Пашинян - Sputnik) говорил мне, что территории не будут возвращены. Если они не хотят этого делать, если они выступают против выработанных Минской группой на протяжении долгих лет принципов и уничтожают переговоры, то о чем после этого можно говорить? Переговоры не могут вестись в одностороннем порядке. У нас должен быть партнер. Однако в лице Армении у нас пока нет партнера в переговорах", - заявил Алиев.

С чего все началось

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

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