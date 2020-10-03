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Нежелание Литвы и Польши отзывать послов из Беларуси смехотворно - Савиных
03.10.2020 18:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Заявления министров иностранных дел Литвы и Польши о несогласии отзывать послов из Беларуси и сокращать численность сотрудников посольства, как того требует МИД республики, смехотворно, заявил в беседе со Sputnik председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, бывший посол в Турции Андрей Савиных.
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси озвучило в пятницу ответные санкции в отношении ЕС. Кроме того ведомство рекомендовало Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского - с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. В субботу МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. Внешнеполитические ведомства Литвы и Польши пока не ответили на повторное заявление МИД РБ.
"Вообще заявление министра иностранных дел Литвы смехотворно. Оно нарушает все мыслимые и немыслимые соглашения, которые существуют в сфере дипломатических отношений между нашими странами. Честно говоря, я мог представить, что такое заявление мог сделать кто-то с улицы, абсолютно неподготовленный человек, но услышать такое от главы внешнеполитического ведомства, по меньшей мере, странно и удивительно", - сказал Савиных.
По его словам, не отозвать своих послов они не могут. "Если одни дипломаты говорят другим, что вы персоны нон-грата, а мы оставляем только такое количество, которое нам нужно, на этом все – никаких дискуссий быть не может", - подчеркнул Савиных.
Он вспомнил, что десять лет назад Беларусь ограничивала численность дипломатов в посольстве США.
"В отличие от Литвы, дипломаты Соединенных Штатов Америки знают действующее соглашение. Сокращение численности послов в странах – это нормальная практика. В мире такие вещи происходят регулярно", - добавил Савиных.
"Черный список"
Напомним,
Евросоюз осудил действия белорусских властей и накануне заявил о введении санкции в отношении Беларуси и опубликовал "черный список", в который вошли 40 лиц - представителей силовых структур и Центризбиркома страны. Президент Республики Александр Лукашенко в него не попал. Минск в ответ на рестрикции со стороны ЕС ввел
Позиция России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.
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Накануне МИД Беларуси рекомендовало Варшаве и Вильнюсу отозвать послов для консультаций и сократить количество дипработников.
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