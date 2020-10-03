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Нежелание Литвы и Польши отзывать послов из Беларуси смехотворно - Савиных

03.10.2020 18:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Заявления министров иностранных дел Литвы и Польши о несогласии отзывать послов из Беларуси и сокращать численность сотрудников посольства, как того требует МИД республики, смехотворно, заявил в беседе со Sputnik председатель комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, бывший посол в Турции Андрей Савиных.

© Sputnik / Виктор Толочко
Литва и Польша обязаны сократить дипперсонал в посольствах в Минске - МИД

МИД Беларуси озвучило в пятницу ответные санкции в отношении ЕС. Кроме того ведомство рекомендовало Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского - с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. В субботу МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. Внешнеполитические ведомства Литвы и Польши пока не ответили на повторное заявление МИД РБ.

"Вообще заявление министра иностранных дел Литвы смехотворно. Оно нарушает все мыслимые и немыслимые соглашения, которые существуют в сфере дипломатических отношений между нашими странами. Честно говоря, я мог представить, что такое заявление мог сделать кто-то с улицы, абсолютно неподготовленный человек, но услышать такое от главы внешнеполитического ведомства, по меньшей мере, странно и удивительно", - сказал Савиных.

По его словам, не отозвать своих послов они не могут. "Если одни дипломаты говорят другим, что вы персоны нон-грата, а мы оставляем только такое количество, которое нам нужно, на этом все – никаких дискуссий быть не может", - подчеркнул Савиных.

Он вспомнил, что десять лет назад Беларусь ограничивала численность дипломатов в посольстве США.

"В отличие от Литвы, дипломаты Соединенных Штатов Америки знают действующее соглашение. Сокращение численности послов в странах – это нормальная практика. В мире такие вещи происходят регулярно", - добавил Савиных.

© CC BY 2.0 / Thijs ter Haar / European Union Flags 2
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"Черный список"

Напомним, выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и накануне заявил о введении санкции в отношении Беларуси и опубликовал "черный список", в который вошли 40 лиц - представителей силовых структур и Центризбиркома страны. Президент Республики Александр Лукашенко в него не попал. Минск в ответ на рестрикции со стороны ЕС ввел применил зеркальные меры. В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России. Действия Евросоюза по поводу ситуации в Беларуси она назвала дальнейшим "раскачиванием" внутриполитического давления в Беларуси.

"Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула Захарова.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне МИД Беларуси рекомендовало Варшаве и Вильнюсу отозвать послов для консультаций и сократить количество дипработников.
 
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