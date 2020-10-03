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Необычная суббота: впервые в Минске не было массовых протестных акций

04.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Митингующие впервые после 9 августа не стали проводить в субботу в Минске массовые протестные акции, тем не менее, как сообщили Sputnik в ГУВД, задержания все же были.

Сегодня на улицы столицы, как и раньше по субботам, вышли женщины. Однако их количество не было большим, они с цветами в руках перемещались по улицам Минска небольшими группами.

© Sputnik
Иконы, оркестр и автопробег. Как прошли акции в поддержку Лукашенко

Улицы столицы патрулировали микроавтобусы с силовиками. Как сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, не обошлось без задержаний.

"За участие в несанкционированных акциях были задержаны 11 человек", - констатировала она.

Это самое минимальное количество задержанных за все время проведения несанкционированных акций протеста в столице с 9 августа.

В прошлую субботу, по информации МВД, по всей стране было задержано 150 участников акций протеста.

Автопробег в поддержку власти

Сегодня же в Беларуси прошел автопробег в поддержку президента республики Александра Лукашенко. Десятки автомобилей с белорусскими флагами проехали более 500 километров от российской границы в Витебской области до Бреста. Там автомобилисты встретились с брестчанами, которые также вышли на улицы поддержать действующую власть. Митинг участников акции прошел в Брестской крепости.

Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами голосования, которые длятся до сих пор.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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По центру столицы гуляли небольшие группы женщин, в колонны они не объединялись, минимальными были и задержания.
 
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