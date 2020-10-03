|
Необычная суббота: впервые в Минске не было массовых протестных акций
04.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Митингующие впервые после 9 августа не стали проводить в субботу в Минске массовые протестные акции, тем не менее, как сообщили Sputnik в ГУВД, задержания все же были.
Сегодня на улицы столицы, как и раньше по субботам, вышли женщины. Однако их количество не было большим, они с цветами в руках перемещались по улицам Минска небольшими группами.
Улицы столицы патрулировали микроавтобусы с силовиками. Как сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, не обошлось без задержаний.
"За участие в несанкционированных акциях были задержаны 11 человек", - констатировала она.
Это самое минимальное количество задержанных за все время проведения несанкционированных акций протеста в столице с 9 августа.
В прошлую субботу, по информации МВД, по всей стране
Автопробег в поддержку власти
Сегодня же в Беларуси
Президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко по результатам голосования набрал более 80% голосов, на втором месте – Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По центру столицы гуляли небольшие группы женщин, в колонны они не объединялись, минимальными были и задержания.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)