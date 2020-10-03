Иконы, оркестр и автопробег. Как прошли акции в поддержку Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Брестчане, которые хотели выразить свою поддержку действующей власти, начали собираться на площади Свободы в 14:00. В руках - плакаты "За Беларусь!", национальные флаги и иконы. Собравшиеся под звуки военного оркестра колонной вышли на улицу Советскую. Среди участников митинга - работница детского сада Полина. Девушка говорит, что пришла на митинг по собственному желанию.

"Я поддерживаю действующую власть. Меня, возможно, многое не устраивает, но я за мир. Я не считаю, что те протесты, которые называются мирными, проходят мирно. И не нужно выходить под другим флагом. Можно выходить под белорусским", - рассказала Полина.

Подержать действующую власть пришла и брестчанка Надежда Лагренич. Сейчас женщина на пенсии, до этого 15 лет проработала на "Санте".

Пройдя по улице Советской, колона пошла по проспекту Машерова в сторону крепости. В этот момент по проезжей части в сторону крепости ехала колонна автомобилистов – участники Автопробега "За единую Беларусь". Колонна стартовала рано утром в Витебской области на границе с Россией и двинулась через всю страну в сторону Бреста. На пути к ним присоединялись участники из других городов. В общей сложности в Брест прибыло около 200 машин.

© Sputnik Акции в поддержку действующей власти в Бресте

Участники автопробега Мария и Андрей из Минска, рассказывают, что участвую в каждом автопробеге в поддержку действующей власти.

"Так мы показываем свою точку зрения. Потому что многие, глядя на то, что происходит на улице, считают, что есть одна категория людей. Этот для тех, у кого другая точка зрения, чтобы они видели, что нас много. Перемены нужны всегда и без перемен ничего не будет. Но нельзя перемены делать очень радикально. Они должны проводиться постепенно, планомерно, учитывая все точки зрения", - рассказали минчане.

Еще одна участница автопробега, Ольга, также приехала в Брест из столицы. Девушка открыто говорит, что голосовала за Александра Лукашенко. И участием в подобных акциях показывает свою поддержку действующей власти.

© Sputnik Брестчане объединились с участниками автопробега у стен Брестской крепости

На митинге в крепости собрались как брестчане, так и участники автопробега. Развернув большой белорусский флаг они колонной вошли на территорию мемориального комплекса, возложили цветы к Вечному огню. А затем любой желающий мог поучаствовать в организованной экскурсии по территории крепости.