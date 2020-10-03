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Иконы, оркестр и автопробег. Как прошли акции в поддержку Лукашенко
04.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Брестчане, которые хотели выразить свою поддержку действующей власти, начали собираться на площади Свободы в 14:00. В руках - плакаты "За Беларусь!", национальные флаги и иконы. Собравшиеся под звуки военного оркестра колонной вышли на улицу Советскую. Среди участников митинга - работница детского сада Полина. Девушка говорит, что пришла на митинг по собственному желанию.
"Я поддерживаю действующую власть. Меня, возможно, многое не устраивает, но я за мир. Я не считаю, что те протесты, которые называются мирными, проходят мирно. И не нужно выходить под другим флагом. Можно выходить под белорусским", - рассказала Полина.
Подержать действующую власть пришла и брестчанка Надежда Лагренич. Сейчас женщина на пенсии, до этого 15 лет проработала на "Санте".
Пройдя по улице Советской, колона пошла по проспекту Машерова в сторону крепости. В этот момент по проезжей части в сторону крепости
© Sputnik
Акции в поддержку действующей власти в Бресте
Участники автопробега Мария и Андрей из Минска, рассказывают, что участвую в каждом автопробеге в поддержку действующей власти.
"Так мы показываем свою точку зрения. Потому что многие, глядя на то, что происходит на улице, считают, что есть одна категория людей. Этот для тех, у кого другая точка зрения, чтобы они видели, что нас много. Перемены нужны всегда и без перемен ничего не будет. Но нельзя перемены делать очень радикально. Они должны проводиться постепенно, планомерно, учитывая все точки зрения", - рассказали минчане.
Еще одна участница автопробега, Ольга, также приехала в Брест из столицы. Девушка открыто говорит, что голосовала за Александра Лукашенко. И участием в подобных акциях показывает свою поддержку действующей власти.
© Sputnik
Брестчане объединились с участниками автопробега у стен Брестской крепости
На митинге в крепости собрались как брестчане, так и участники автопробега. Развернув большой белорусский флаг они колонной вошли на территорию мемориального комплекса, возложили цветы к Вечному огню. А затем любой желающий мог поучаствовать в организованной экскурсии по территории крепости.
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Жители Бреста собрались в центре города и колонной прошлись до Брестской крепости, выражая тем самым свою поддержку действующей власти. В крепости они встретились...
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