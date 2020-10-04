Парламентские выборы проходят в Кыргызстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Парламентские выборы проходят в это воскресенье в Кыргызстане, на территории страны и за рубежом работают 2475 избирательных участков.

"В 8:00 (5:00 по минскому времени) открылись все избирательные участки. Процесс голосования будет продолжаться до 20:00 (17:00 по минскому времени)", – сообщил представитель Центральной избирательной комиссии.

В Кыргызстане зарегистрированы 3,5 миллиона потенциальных избирателей, порога явки нет. Если большинство проголосует против всех, то будет назначено повторное голосование.

На места в парламенте претендуют 16 политических объединений, которым предстоит преодолеть 7-процентный барьер голосов, а также барьер в 0,7 процента в каждой из семи областей и в двух крупнейших городах - Бишкеке и Оше. В зависимости от количества набранных голосов между ними в процентном соотношении и распределят 120 мест в парламенте.

Первые предварительные итоги станут известны вечером 4 октября. По словам главы ЦИК, благодаря автоматическим считывающим урнам итоги с 86 процентов участков будут в комиссии уже через два часа после окончания голосования - к 22:00 (19:00 по минскому времени).