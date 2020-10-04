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В центр Минска стянуты силовики и спецтехника, ряд учреждений торговли и общепита не работают

04.10.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.

Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и оцеплении из военных. Усиленные патрули милиции у зданий МВД и КГБ. Напротив КГБ, в сквере им. Дзержинского, — спецтехника и скопление силовиков.

Пользователи соцсетей пишут, что не работают торговый дом "На Немиге", торговые центры "Столица", "Замок" и "Галерея "Минск", а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.

4 октября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных. Это будет уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника. Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и...
 
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