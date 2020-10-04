Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.



Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и оцеплении из военных. Усиленные патрули милиции у зданий МВД и КГБ. Напротив КГБ, в сквере им. Дзержинского, — спецтехника и скопление силовиков.



Пользователи соцсетей пишут, что не работают торговый дом "На Немиге", торговые центры "Столица", "Замок" и "Галерея "Минск", а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.



4 октября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных. Это будет уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центр Минска стянуты силовики и спецтехника, ряд учреждений торговли и общепита не работают Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника. Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.