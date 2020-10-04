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В центр Минска стянуты силовики и спецтехника, ряд учреждений торговли и общепита не работают
04.10.2020 13:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника. Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и...
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