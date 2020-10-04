Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. На проспект Победителей продолжают стягивать спецтехнику.



Вначале в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, проехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса. Они остановились у Дворца спорта.



Позже туда же проследовали еще семь микроавтобусов, некоторые — без номеров, на двух — желтые номера, как у маршрутных такси.



С улицы Мельникайте на проспект Победителей в сторону стелы проехали еще два микроавтобуса, шесть тентованных грузовиков, автозак и два водомета. Они становились у обочины между стелой и гостиницей "Юбилейная".



Колонна автозаков и тентованных грузовиков припаркована у гостиницы "Планета".



Семь автозаков, два желтых автобуса и три микроавтобуса находятся на парковке у Дворца спорта. Ко дворцу также пригнали бронемашину со звукоусилителем.



Закрыты восемь станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".



В районе проспекта Победителей отключен мобильный интернет.



Демонстрантов на проспекте пока нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Победителей много спецтехники, закрыты восемь станций метро, демонстрантов пока не наблюдается Минск, 4 октября. На проспект Победителей продолжают стягивать спецтехнику. Вначале в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты,...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.