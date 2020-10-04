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На проспекте Победителей много спецтехники, закрыты восемь станций метро, демонстрантов пока не наблюдается
04.10.2020 14:39 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. На проспект Победителей продолжают стягивать спецтехнику.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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На проспекте Победителей много спецтехники, закрыты восемь станций метро, демонстрантов пока не наблюдается
Минск, 4 октября. На проспект Победителей продолжают стягивать спецтехнику. Вначале в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты,...
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