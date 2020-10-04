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В сторону стелы "Минск — город-герой" поехали водомет, автозаки и автобусы с силовиками
04.10.2020 14:39 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет,...
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