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В сторону стелы "Минск — город-герой" поехали водомет, автозаки и автобусы с силовиками

04.10.2020 14:39 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, техника остановилась у Дворца спорта, расположенного недалеко от стелы.

Вдоль проспекта Победителей также припаркованы микроавтобусы с силовиками.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.  
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет,...
 
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