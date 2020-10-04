Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, техника остановилась у Дворца спорта, расположенного недалеко от стелы.



Вдоль проспекта Победителей также припаркованы микроавтобусы с силовиками.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сторону стелы "Минск — город-герой" поехали водомет, автозаки и автобусы с силовиками Минск, 4 октября. По проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой", где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет,...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.