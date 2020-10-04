Боррель: решение Минска по Польше и Литве вредит диалогу с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Решение Минска сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Беларуси противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Вызывает сожаление"

Требование белорусского МИД глава европейской дипломатии назвал безосновательным и заявил, что оно "вызывает сожаление".

Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске", – сказано в заявлении Борреля.

Он также отмечает, что "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". По словам главы европейской дипломатии, это единство "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог".

Что произошло?

Отношения между странами стали более напряженными после выборов президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В пятницу был опубликован "черный список", в который вошли 40 лиц – представители силовых структур и Центризбиркома страны. Александр Лукашенко в него не попал.

Минск применил зеркальные меры . В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". Москва заявила о том, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России.

Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского – с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. В субботу МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. Внешнеполитические ведомства Литвы и Польши пока не ответили на повторное заявление МИД РБ.