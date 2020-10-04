|
Боррель: решение Минска по Польше и Литве вредит диалогу с ЕС
04.10.2020 15:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Решение Минска сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы в Беларуси противоречит диалогу и еще больше изолирует белорусские власти, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Вызывает сожаление"
Требование белорусского МИД глава европейской дипломатии назвал безосновательным и заявил, что оно "вызывает сожаление".
© Sputnik / Владимир Астапкович
Это не соответствует логике диалога и еще больше изолирует власти в Минске", – сказано в заявлении Борреля.
Он также отмечает, что "действия властей Белоруссии против конкретных членов ЕС не подорвут европейское единство". По словам главы европейской дипломатии, это единство "было подтверждено во время европейского саммита 1 октября, когда все члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, отпустить политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданского общества, начать инклюзивный нацдиалог".
Что произошло?
Отношения между странами стали более напряженными после выборов президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко с 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались
© REUTERS / JOHANNA GERON
Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В пятницу был
Минск
Кроме того, МИД Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Евросоюз заявил о введении санкций в отношении Беларуси. Минск в ответ применил зеркальные меры.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)