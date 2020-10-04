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Водомет поливает демонстрантов, собравшихся на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской
04.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz. У собравшихся много бело-красно-белых флагов и флагов с символикой столичных микрорайонов. С разных направлений к ним примыкают новые демонстранты.
На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей. Со стороны стелы к демонстрантам бегут силовики в полном боевом обмундировании.
Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz. У собравшихся...
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