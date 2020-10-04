Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz. У собравшихся много бело-красно-белых флагов и флагов с символикой столичных микрорайонов. С разных направлений к ним примыкают новые демонстранты.

На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей. Со стороны стелы к демонстрантам бегут силовики в полном боевом обмундировании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водомет поливает демонстрантов, собравшихся на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской Минск, 4 октября. Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz. У собравшихся...

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.