Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги.

Вдоль проспекта припаркованы водомет, семь автозаков. По проспекту Машерова со стороны улицы Тимирязева подъехали восемь микроавтобусов с силовиками.

Стела "Минск — город-герой" по периметру оцеплена военными, стоят металлические заграждения и колючая проволока. Рядом — милицейская машина с громкоговорителем: собравшимся зачитывают выдержки из закона о массовых мероприятиях. Предупреждают также о том, что запрещено скрывать лица под масками.



Люди продолжают прибывать.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей уже более тысячи человек Минск, 4 октября. Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги. Вдоль проспекта...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.