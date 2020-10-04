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Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей уже более тысячи человек
04.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги.
Вдоль проспекта припаркованы водомет, семь автозаков. По проспекту Машерова со стороны улицы Тимирязева подъехали восемь микроавтобусов с силовиками.
Стела "Минск — город-герой" по периметру оцеплена военными, стоят металлические заграждения и колючая проволока. Рядом — милицейская машина с громкоговорителем: собравшимся зачитывают выдержки из закона о массовых мероприятиях. Предупреждают также о том, что запрещено скрывать лица под масками.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги. Вдоль проспекта...
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