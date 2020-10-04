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В районе проспекта Победителей начались задержания
04.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте...
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