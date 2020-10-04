Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания.



Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали и завели в микроавтобус велосипедиста. Загрузили и велосипед.



Спустя минут 15 на парковку к Дому профсоюзов подъехали три микроавтобуса, из них высыпали силовики в черной форме и начали задерживать людей — случайных прохожих, а также тех, кто сидел на скамейках. Задержаны как минимум шесть мужчин.



Журналистам велели отойти в сторону.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе проспекта Победителей начались задержания Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте...

Захар Щербаков, БелаПАН.