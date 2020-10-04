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В районе проспекта Победителей начались задержания

04.10.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали и завели в микроавтобус велосипедиста. Загрузили и велосипед.

Спустя минут 15 на парковку к Дому профсоюзов подъехали три микроавтобуса, из них высыпали силовики в черной форме и начали задерживать людей — случайных прохожих, а также тех, кто сидел на скамейках. Задержаны как минимум шесть мужчин.

Журналистам велели отойти в сторону.


Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. В районе проспекта Победителей в Минске начались задержания. Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте...
 
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