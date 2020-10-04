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На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч
04.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с улицей Тимирязева.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч
Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с...
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