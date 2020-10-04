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На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч

04.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с улицей Тимирязева.

Объединившиеся колонны — а это уже десятки тысяч демонстрантов — направляются по проезжей части в сторону улицы Кальварийской. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", из колонок играет песня "Три черепахи".


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с...
 
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Многотысячная колонна участников марша идет по проспекту Машерова в сторону Кальварийской
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