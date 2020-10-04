Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с улицей Тимирязева.



Объединившиеся колонны — а это уже десятки тысяч демонстрантов — направляются по проезжей части в сторону улицы Кальварийской. Люди идут с бело-красно-белыми флагами, скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!", из колонок играет песня "Три черепахи".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На пересечении проспекта Машерова и улицы Тимирязева встретились две колонны демонстрантов — сейчас их десятки тысяч Минск, 4 октября. К колонне демонстрантов, которая двигалась по проспекту Машерова, присоединилась еще одна колонна — это произошло на пересечении проспекта с...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.