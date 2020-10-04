Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской.



На перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской людей пытались разогнать с помощью водометов. Вначале приехал водомет нового образца, который оказался сломанным — струя воды била вертикально. Демонстранты переместились на холм вдоль гостиницы "Планета", растянувшись в сторону улицы Кальварийской. После того как неисправный водомет уехал, люди снова начали концентрироваться на перекрестке. Подогнали водомет старого образца, который продолжил поливать собравшихся.



Силовики выстроили кордоны в сторону стелы "Минск — город-герой", а также пытались разогнать участников акции. Однако людям удалось собраться в колонну. В какой-то момент они даже пошли на силовиков, заставив тех отступить.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многотысячная колонна участников марша идет по проспекту Машерова в сторону Кальварийской Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской. На перекрестке проспекта Машерова с...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.