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Многотысячная колонна участников марша идет по проспекту Машерова в сторону Кальварийской

04.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской.

На перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской людей пытались разогнать с помощью водометов. Вначале приехал водомет нового образца, который оказался сломанным — струя воды била вертикально. Демонстранты переместились на холм вдоль гостиницы "Планета", растянувшись в сторону улицы Кальварийской. После того как неисправный водомет уехал, люди снова начали концентрироваться на перекрестке. Подогнали водомет старого образца, который продолжил поливать собравшихся.

Силовики выстроили кордоны в сторону стелы "Минск — город-герой", а также пытались разогнать участников акции. Однако людям удалось собраться в колонну. В какой-то момент они даже пошли на силовиков, заставив тех отступить.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской. На перекрестке проспекта Машерова с...
 
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Водомет поливает демонстрантов, собравшихся на перекрестке проспекта Машерова с улицей Заславской
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