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Многотысячная колонна участников марша идет по проспекту Машерова в сторону Кальварийской
04.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Многотысячная колонна участников марша двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской. На перекрестке проспекта Машерова с...
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