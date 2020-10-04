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Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к стенам ЦИП на Окрестина
04.10.2020 17:21 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина. На подходе к ЦИП их попытались...
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