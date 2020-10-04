Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.



На подходе к ЦИП их попытались остановить волонтеры, которые постоянно там дежурят. Волонтеры мотивировали это тем, что в отношении задержанных могут применяться репрессии, однако участники акции их не послушали. Демонстранты стоят у стен ЦИП и скандируют: "Выпускай!", "Караева под суд", "Жыве Беларусь!".



Хвост колонны находится в районе пересечения проспекта Жукова с улицей Харьковской.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к стенам ЦИП на Окрестина Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных подошли к центру изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина. На подходе к ЦИП их попытались...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.