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Участники Марша освобождения политзаключенных движутся в сторону проспекта Жукова

04.10.2020 17:21 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего Марша освобождения политзаключенных повернула налево. Это произошло примерно в 16.15.

Хвост колонны дошел до Кальварийского кладбища только в 16.35. По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.

Сейчас участники марш движутся по проспекту Пушкина в сторону проспекта Жукова. Люди скандируют "Не забудем, не простим!", "Как ашчушчэния?" и другие лозунги.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего...
 
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