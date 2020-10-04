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Участники Марша освобождения политзаключенных движутся в сторону проспекта Жукова
04.10.2020 17:21 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего Марша освобождения политзаключенных повернула налево. Это произошло примерно в 16.15.
Хвост колонны дошел до Кальварийского кладбища только в 16.35. По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.
Сейчас участники марш движутся по проспекту Пушкина в сторону проспекта Жукова. Люди скандируют "Не забудем, не простим!", "Как ашчушчэния?" и другие лозунги.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего...
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