Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего Марша освобождения политзаключенных повернула налево. Это произошло примерно в 16.15.

Хвост колонны дошел до Кальварийского кладбища только в 16.35. По оценкам журналистов, число участников сегодняшнего марша превышает количество демонстрантов в минувшее воскресенье, когда их было около 100 тысяч.

Сейчас участники марш движутся по проспекту Пушкина в сторону проспекта Жукова. Люди скандируют "Не забудем, не простим!", "Как ашчушчэния?" и другие лозунги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша освобождения политзаключенных движутся в сторону проспекта Жукова Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Пушкинская", расположенной на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого, голова колонны участников сегодняшнего...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.