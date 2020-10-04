Парламентские выборы в Кыргызстане – предварительные итоги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана представила данные с автоматически считывающих урн — обработано 94,42 процентов поступивших данных, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Согласно предварительным данным, в лидеры вырвалась проправительственная партия "Биримдик" ("Единство"). По информации ЦИК, у нее 24,44%, у "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан") - 23,95%, у партии "Кыргызстан" - 8,78%, у "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") - 7,09%.

Остальные партии не смогли преодолеть пороговый барьер и, предварительно, не проходят в новый созыв парламента.

Нарушений не было

Высокая активность избирателей сохранялась на парламентских выборах в Кыргызстан в течение всего дня, нарушений зафиксировано не было, сообщил член ЦИК России Александр Кинев, прибывший в Кыргызстан в составе миссии наблюдателей от СНГ.

Кинев пояснил, что в течение дня миссия наблюдателей продолжала работать на избирательных участках Бишкека в разных районах города - как в центральной части, так и в спальных районах, пригородах, где находится частная застройка.

© Sputnik Избиратели около избирательного участка №1327 школы-гимназии №5 в Бишкеке

"Хочется сказать, что на протяжении всего дня сохранялась высокая активность избирателей, мы так же, как и утром, повсеместно наблюдали очереди на избирательных участках из желающих проголосовать, соответственно, цифры по голосованию, которые объявляли представители ЦИК республики, подтверждали наши визуальные наблюдения, явка достаточно высокая и существенно превосходит те цифры, которые были на предыдущих парламентских выборах", - сказал Кинев РИА Новости.

Член ЦИК добавил, что с какими-либо нарушениями, инцидентами, проблемами или жалобами представители не столкнулись.

"На каждом из участков мы вступали в диалог с наблюдателями, выясняли их мнение о работе избирательной комиссии, спрашивали о том, есть ли у них какие-то претензии к работе избирательных комиссий, спрашивали о том, есть ли у них какие-то претензии к организации избирательного процесса, по-прежнему ни один из наблюдателей не сказал ничего плохого в адрес участников. То есть жалоб и замечаний мы сегодня не услышали, и я еще раз хочу поздравить наших коллег из избирательной системы Кыргызстана с таким результатом", - резюмировал член ЦИК РФ.

Выборы в парламент Кыргызстана прошли в воскресенье. Участки принимали избирателей в течение 12 часов - с 8:00 до 20:00. На места в парламенте претендовали 16 партий. Согласно законодательству Кыргызстана, в новый состав парламента проходят лишь партии, преодолевшие барьер в 7%.

Также политическим объединениям необходимо преодолеть барьер в 0,7% в каждой из семи областей страны и в двух крупнейших городах - Бишкеке и Оше. Минимальная явка законодательством Кыргызстана не предусмотрена. Официальные итоги выборов Центризбирком страны должен огласить не позже 20 дней со дня голосования.