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Лукашенко опроверг фейк о поставках в Азербайджан грузов из Беларуси

04.10.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", во время разговора Лукашенко "опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси".

В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.

Стороны во время телефонного разговора также обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.

 
Теги: Минск
 
 
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Последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.
 
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