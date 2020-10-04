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Лукашенко опроверг фейк о поставках в Азербайджан грузов из Беларуси
04.10.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе.
По информации телеграм-канала "Пул Первого", во время разговора Лукашенко "опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси".
В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.
Стороны во время телефонного разговора также обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.
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Последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.
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