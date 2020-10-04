Лукашенко опроверг фейк о поставках в Азербайджан грузов из Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и проинформировал о ситуации в Нагорном Карабахе.

По информации телеграм-канала "Пул Первого", во время разговора Лукашенко "опроверг фейк о поставках в Азербайджан военных грузов из Беларуси".

В сообщении отмечается, что последние полгода по линии военно-промышленного комплекса таких поставок ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось.

Стороны во время телефонного разговора также обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию в обеих странах.