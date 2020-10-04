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Совмин опубликовал новые правила аккредитации иностранных СМИ
04.10.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Совет министров опубликовал новые требования для аккредитации журналистов иностранных СМИ на Национальном правовом интернет-портале. При этом, как сообщили Sputnik в МИД, сама анкета для аккредитации будет опубликована на сайте министерства в понедельник.
Ведомство ранее аннулировало все выданные аккредитации иностранным журналистам в Беларуси до переаккредитации. Со 2 октября, согласно заявлению МИД, введено в действие новое Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных СМИ.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
В частности, решение о постоянной аккредитации в Беларуси будет принимать МИД в течение 30 календарных дней, следующих за днем получения от заявителя документов на срок до одного года. Все документы подаются в электронном виде.
Согласно положению, аккредитованные иностранные журналисты при осуществлении профессиональной деятельности будут пользоваться всеми правами и привилегиями журналистов белорусских СМИ. При этом они должны будут соблюдать законодательство Беларуси и придерживаться норм профессиональной этики.
Новым пунктом является то, что при аккредитации журналиста иностранного СМИ приоритет будет отдаваться "как правило, гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ".
Кроме того, Положением предусматривается и временная аккредитация, которая будет действовать не более 14 дней. Раньше временная аккредитация могла действовать до двух месяцев.
Для того, чтобы иностранным СМИ аккредитовать своих журналистов, нужно заполнить анкету для временной аккредитации. Решение о временной аккредитации МИД Беларуси принимает в течение 5 рабочих дней, о постоянной аккредитации - в течение 30 календарных дней.
Отказ во временной либо постоянной аккредитации в Беларуси журналисту иностранного СМИ может быть принят в связи:
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз в пятницу,
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Министерство иностранных дел Беларуси объявило об аннулировании всех аккредитаций иностранных журналистов в пятницу, 2 октября, и порекомендовало пройти всем...
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