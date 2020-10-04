|
Лукашенко заявил президенту Армении, что последние полгода военные грузы не поставлялись ни азербайджанцам, ни армянам
05.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении Армену Саркисяну в телефонном разговоре 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба армянского руководителя.
Саркисян представил Лукашенко "подробную информацию относительно ситуации, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — БелаПАН.) агрессии".
"Армен Саркисян, в частности, коснулся распространяемых в последние дни некоторыми средствами массовой информации вестей о том, что Беларусь недавно поставила Азербайджану груз военного назначения. Президент Лукашенко, охарактеризовав эту информацию как фейковую, четко подчеркнул, что последние полгода со стороны Беларуси по линии военно-промышленного комплекса ни Азербайджану, ни Армении никаких поставок военных грузов не осуществлялось", — отмечается в релизе.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в ходе нынешнего обострения в Нагорном Карабахе Баку использует поставленные из Беларуси реактивные системы залпового огня "Полонез".
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко заявил президенту Армении, что последние полгода военные грузы не поставлялись ни азербайджанцам, ни армянам
Минск, 4 октября. Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)