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Лукашенко заявил президенту Армении, что последние полгода военные грузы не поставлялись ни азербайджанцам, ни армянам

05.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении Армену Саркисяну в телефонном разговоре 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба армянского руководителя.

Саркисян представил Лукашенко "подробную информацию относительно ситуации, сложившейся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. — БелаПАН.) агрессии".

"Армен Саркисян, в частности, коснулся распространяемых в последние дни некоторыми средствами массовой информации вестей о том, что Беларусь недавно поставила Азербайджану груз военного назначения. Президент Лукашенко, охарактеризовав эту информацию как фейковую, четко подчеркнул, что последние полгода со стороны Беларуси по линии военно-промышленного комплекса ни Азербайджану, ни Армении никаких поставок военных грузов не осуществлялось", — отмечается в релизе.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в ходе нынешнего обострения в Нагорном Карабахе Баку использует поставленные из Беларуси реактивные системы залпового огня "Полонез".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. Последние полгода со стороны Беларуси ни Азербайджану, ни Армении военные грузы не поставлялись, заявил Александр Лукашенко президенту Армении...
 
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