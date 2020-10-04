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Возле станции метро "Михалово" колонна демонстрантов разделилась на три части

05.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Михалово" на проспекте Дзержинского, колонна участников Марша освобождения политзаключенных ненадолго остановилась возле расположенного рядом офиса портала tut.by, а затем разделилась на три части.

Одни протестующие пошли дальше в сторону Малиновки, другие — по перпендикулярным проспекту улицам Уманской и Гурского.

По Гурского около тысячи человек направились к центру изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина, мимо которого колонна проходила ранее. Подойдя к стенам учреждения, протестующие начали скандировать "Выпускай!", "Свободу!", "Фашисты!", "Лукашенко в автозак!". За ними с крыш наблюдали силовики. Постояв минут 20, люди стали расходиться, скандируя "Мы еще вернемся!".

Метрополитен сообщил о закрытии в 17.40 станций "Петровщина" (на вход и выход) и "Малиновка" (на вход). Станции "Грушевка" и "Михалово" закрыты с 16.50.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 октября. Дойдя до станции метро "Михалово" на проспекте Дзержинского, колонна участников Марша освобождения политзаключенных ненадолго остановилась возле...
 
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