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Протестующие скопились возле проходной ЦИП и скандируют "Выпускай!"
05.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных 4 октября в Минске скопились возле проходной центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Один из протестующих держит палец на звонке, остальные скандируют "Выпускай!".
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных 4 октября в Минске скопились возле проходной центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Один...
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