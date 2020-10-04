Источник материала: БелаПАН

Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных 4 октября в Минске скопились возле проходной центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Один из протестующих держит палец на звонке, остальные скандируют "Выпускай!".



Оранжевые ленты, которые ограждали территорию возле здания центра, демонстранты сняли и сложили под стены.



На крыше ЦИП появился силовик, который стал снимать происходящее на видео.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующие скопились возле проходной ЦИП и скандируют "Выпускай!" Минск, 4 октября. Участники Марша освобождения политзаключенных 4 октября в Минске скопились возле проходной центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Один...

Захар Щербаков, БелаПАН.