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Главы МИД США, России и Франции готовят заявление по конфликту в Карабахе
05.10.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Главы МИД США, России и Франции готовят совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.
Ранее президенты трех стран призвали противоборствующие стороны прекратить вооруженное столкновение и начать переговоры без предварительных условий. Главы государств также выразили соболезнования родственникам погибших.
"Тройка сопредседателей (Минской группы ОБСЕ – Sputnik) в лице президентов России, Франции и США выступила с сильным заявлением. Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран", - сказал Лавров.
В контакте со всеми
Россия находится в контакте по поводу конфликта в Карабахе как с Арменией и Азербайджаном, так и с Турцией и Ираном, уточнил глава внешнеполитического ведомства.
"Если говорить о Карабахе, мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, с Ираном как соседями", - сказал Лавров.
Что произошло?
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Российская сторона контактирует по Нагорному Карабаху как с Турцией и Ираном, так и со странами-участницами конфликта.
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