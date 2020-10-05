Главы МИД США, России и Франции готовят заявление по конфликту в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Главы МИД США, России и Франции готовят совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту, об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

Ранее президенты трех стран призвали противоборствующие стороны прекратить вооруженное столкновение и начать переговоры без предварительных условий. Главы государств также выразили соболезнования родственникам погибших.

"Тройка сопредседателей (Минской группы ОБСЕ – Sputnik) в лице президентов России, Франции и США выступила с сильным заявлением. Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран", - сказал Лавров.

В контакте со всеми

Россия находится в контакте по поводу конфликта в Карабахе как с Арменией и Азербайджаном, так и с Турцией и Ираном, уточнил глава внешнеполитического ведомства.

"Если говорить о Карабахе, мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, с Ираном как соседями", - сказал Лавров.

Что произошло?

Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Главы стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.

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