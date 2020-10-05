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Лавров: Россия будет работать с любым избранным президентом США

05.10.2020 15:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт - Sputnik. Россия будет работать с любым избранным президентом США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

© REUTERS / TOM BRENNER
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"Мы будем работать – президент (РФ Владимир) Путин об этом многократно говорил – с любым, кого выберут. Наблюдаем за теми перепалками, которые между демократами и республиканцами идут. Конечно, ничего хорошего дестабилизация в Соединенных Штатах, которая, в общем-то, весьма вероятна, ничего хорошего никому из нас это не принесет", - отметил министр.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже стартовало.

Во время дебатов в конце сентября президент США Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ожесточенно спорили, причем Трамп постоянно перебивал Байдена, который пытался его игнорировать и обращаться напрямую к избирателям. При этом Байден превзошел Трампа по количеству непарламентских выражений в адрес оппонента и неоднократно рекомендовал Трампу "заткнуться".

Соглашение о невмешательстве

По словам российского министра, Вашингтон не хочет заключать соглашение с Россией о невмешательстве во внутренние дела, потому что США сами давно уже вмешиваются в ситуацию в РФ.

© Sputnik / Григорий Дубовицкий
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"Они не хотят, потому что они реально вмешиваются в наши внутренние дела. После Украины приняли закон о свободе Украины, в котором государственному департаменту прямо предписывалось тратить по 20 миллионов долларов в год для того, чтобы работать с российским гражданским обществом, поддерживать независимые неправительственные организации", - сказал министр перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым выразил оптимизм по поводу взаимодействия двух стран в "ключевых вопросах" на благо американцев и россиян.

Советник Трампа отметил, что донес до российского коллеги, что "Соединенные Штаты не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и российская сторона пообещала не делать этого".

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Теги: Минск
 
 
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Российский министр считает весьма вероятной дестабилизацию в США после президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.
 
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