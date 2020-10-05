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Правозащитники: в сентябре в Беларуси было задержано 3,5 тысячи человек
05.10.2020 16:41 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусские правозащитники опубликовали большой отчет о ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре этого года. Через месяц после выборов в стране продолжались массовые акции протеста, которые заканчивались массовыми задержаниями и сопровождались применением насилия и спецсредств. Кроме того, сентябрь ознаменовался громкими арестами и выдворением из страны членов Координационного совета.
Правозащитники отмечают, что в сентябре число политических заключенных в стране выросло, а количество людей, которые находятся за решеткой по уголовным статьям, достигло 242 человек. Власти для подавления гражданской активности и акций протеста продолжали применять насилие, спецсредства и аресты. За месяц за участие в демонстрациях протеста было задержано более 3 500 человек, из них не менее 2 700 были помещены в изоляторы.
7 сентября в центре Минска
Отмечается рост давления на правозащитников и журналистов, продолжение репрессий, нарушения прав граждан на мирные собрания, многочисленные нарушения при проведении судебных заседаний и многое другое.
Правозащитная коалиция Беларуси подготовила и направила докладчику, назначенному в рамках Московского механизма ОБСЕ, доклад о нарушениях прав человека в Беларуси в поствыборный период. В подготовке доклада принимали участие Правозащитный центр “Весна”, РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет”, ОО “Белорусская ассоциация журналистов” в партнерстве со Всемирной организацией против пыток (OMCT) и FIDH.
По фактам пыток, избиений, насилия со стороны силовиков в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела.
Ранее в ООН
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Белорусские правозащитники опубликовали большой отчет о ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре этого года.
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