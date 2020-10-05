Правозащитники: в сентябре в Беларуси было задержано 3,5 тысячи человек

Белорусские правозащитники опубликовали большой отчет о ситуации с правами человека в Беларуси в сентябре этого года. Через месяц после выборов в стране продолжались массовые акции протеста, которые заканчивались массовыми задержаниями и сопровождались применением насилия и спецсредств. Кроме того, сентябрь ознаменовался громкими арестами и выдворением из страны членов Координационного совета.

Правозащитники отмечают, что в сентябре число политических заключенных в стране выросло, а количество людей, которые находятся за решеткой по уголовным статьям, достигло 242 человек. Власти для подавления гражданской активности и акций протеста продолжали применять насилие, спецсредства и аресты. За месяц за участие в демонстрациях протеста было задержано более 3 500 человек, из них не менее 2 700 были помещены в изоляторы.

7 сентября в центре Минска была похищена член президиума Координационного совета Мария Колесникова. Очевидцы видели, как неизвестные в штатском схватили Марию и посадили её в микроавтобус с надписью «Связь». В этот же день были задержаны пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Их всех попытались вывезти из Беларуси, однако Колесникова порвала свой паспорт и вывезти ее не удалось. 9 сентября были задержаны члены президиума Координационного совета адвокат Максим Знак и Илья Салей. Знака, Салея и Колесникову задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Позже им было официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается рост давления на правозащитников и журналистов, продолжение репрессий, нарушения прав граждан на мирные собрания, многочисленные нарушения при проведении судебных заседаний и многое другое.

Правозащитная коалиция Беларуси подготовила и направила докладчику, назначенному в рамках Московского механизма ОБСЕ, доклад о нарушениях прав человека в Беларуси в поствыборный период. В подготовке доклада принимали участие Правозащитный центр “Весна”, РПОО “Белорусский Хельсинкский комитет”, ОО “Белорусская ассоциация журналистов” в партнерстве со Всемирной организацией против пыток (OMCT) и FIDH.

По фактам пыток, избиений, насилия со стороны силовиков в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела.