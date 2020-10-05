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Литва отзывает своего посла из Беларуси

06.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти Литвы приняли решение отозвать своего посла из Беларуси для консультаций, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Наша цель – максимально сохранить дипломатические контакты. Мы также уведомили белорусскую сторону, с которой мы договорились о том, что временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить посла из Минска для консультаций", – приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

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