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Литва отзывает своего посла из Беларуси
06.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Власти Литвы приняли решение отозвать своего посла из Беларуси для консультаций, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наша цель – максимально сохранить дипломатические контакты. Мы также уведомили белорусскую сторону, с которой мы договорились о том, что временный отзыв посла для консультаций послужит снижению напряженности и поможет сохранить дипломатическое представительство на уровне послов. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить посла из Минска для консультаций", – приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.
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