Протесты в Кыргызстане: захват зданий и освобождение экс-президента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков после начавшихся в стране протестов поручил Центризбиркому изучить нарушения на парламентских выборах и принять меры вплоть до аннулирования итогов голосования, об этом сообщает Sputnik Кыргызстан .

Глава Кыргызстана в данный момент прилагает все, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается результатов выборов , прошедших 4 октября, которые вызвали несогласие со стороны избирателей.

Во вторник Жээнбеков проведет встречу с лидерами всех 16 партий, участвовавших в парламентских выборах. Она пройдет в первой половине дня.

С чего все началось

Выборы в парламент Кыргызстане прошли в воскресенье 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, в новый состав парламента избрались представители четырех партии из 16. Среди них - две проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также две центристские партии "Партия Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные партии не прошли пороговый барьер в 7%.

После этого сторонники партий, не преодолевших минимальный порог, вышли площадь Ала-Тоо в Бишкеке.

Протесты

Протестующие размахивали флагами страны и плакатами, требуя пересмотра результатов выборов. По официальным данным, на площади собрались около 3-4 тысяч человек.

Sputnik Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов

Участники акции протеста пришли к "Белому дому" и предприняли попытку штурма ворот, после чего начались столкновения с милицией. Силовики пытались разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

Минувшей ночью митингующие сумели занять "Белый дом", там произошел пожар. Затем они освободили некоторых политиков, в том числе бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Столкновения между силовиками и протестующими длились на протяжении нескольких часов. В результате столкновений, по последним данным, пострадали 590 человек, 13 из них находятся в реанимации. Кроме того, один человек погиб. Были ранены несколько известных политиков.

Sputnik Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке

Утром во вторник на площади на площади Ала-Тоо остается около 1,5 тысячи митингующих, пожар в "Белом доме" потушили, а волонтеры помогают убирать мусор и камни.

Сотрудники аппарата правительства Кыргызстана в данный момент не могут попасть в здание правительства. Они стоят на улице более трех часов и не могут занять рабочие места. Не исключено, что дом правительства захвачен протестующими.

Опальный президент

Минувшей ночью протестующие освободили экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В июне текущего года его приговорили к тюремному заключению по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Силовики пытались разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа

"Вора в законе" Батукаева осудили в 2004-м за хранение оружия и наркотиков, позже, уже во время заключения, он инициировал беспорядки в местах лишения свободы и, по версии правоохранителей, был причастен к убийству одного из депутатов, посетивших колонию, за что срок ему продлили. Батукаев был освобожден из колонии в 2013 году на основании поддельных документов о смертельном заболевании. После этого он покинул страну.

Алмазбек Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. После этого на членов команды бывшего президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Sputnik Водометы на акции протеста в Бишкеке

Рассмотрение дела о незаконном освобождении Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев, началось в суде в середине ноября 2019 года. Процесс проходил в закрытом режиме. Бывший президент отказался от участия в слушаниях и от последнего слова, по решению судьи он был удален из зала суда до конца процесса. В результате его приговорили к 11 годам и двум месяцам тюрьмы, а также конфисковали у него государственные награды и имущество.