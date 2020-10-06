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Часть послов стран ЕС в Беларуси отзывают на консультации

06.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Часть послов стран Евросоюза отзываются из Беларуси на консультации, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей страничке в соцсети Twitter.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Какие именно страны отзовут руководителей своих диппредставительств, не уточняется.

Отзыв послов

Сократить количество дипломатов в Беларуси, а также отозвать послов для консультаций, было предложено Литве и Польше белорусским МИД на минувшей неделе. Кроме того, Минск с 5 октября отозвал для консультаций своих послов в этих странах.

Как заявляли в МИД, это связано "откровенно деструктивной деятельности со стороны этих стран". 

Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва приняла решение отозвать посла. Договоренность о том, чтобы не сокращать штат посольства, не была достигнута. 

© Sputnik
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Протесты и обвинения

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа - на них, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. 

Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

На минувшей неделе Евросоюз сообщил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список", куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал.

Минск сообщил, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

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Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе Польше и Литве было предложено сократить дипломатическое присутствие в Беларуси.
 
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