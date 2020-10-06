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Часть послов стран ЕС в Беларуси отзывают на консультации
06.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Часть послов стран Евросоюза отзываются из Беларуси на консультации, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на своей страничке в соцсети Twitter.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами-членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.
Какие именно страны отзовут руководителей своих диппредставительств, не уточняется.
Отзыв послов
Сократить количество дипломатов в Беларуси, а также
Как заявляли в МИД, это связано "откровенно деструктивной деятельности со стороны этих стран".
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На минувшей неделе Польше и Литве было предложено сократить дипломатическое присутствие в Беларуси.
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