Страны Евросоюза отзывают своих послов из Беларуси

Об отзыве части послов стран ЕС сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте 5 октября.

Послы Евросоюза, аккредитованные в Беларуси, отзываются на консультации.

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами – членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – сказано в сообщении.

Главы представительств каких именно государств будут отозваны, Збигнев Рау не уточнил.

Напомним, 5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.