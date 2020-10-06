ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны Евросоюза отзывают своих послов из Беларуси

06.10.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Об отзыве части послов стран ЕС сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте 5 октября.

Послы Евросоюза, аккредитованные в Беларуси, отзываются на консультации.

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами – членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – сказано в сообщении.

Главы представительств каких именно государств будут отозваны, Збигнев Рау не уточнил.

Напомним, 5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты.

Ранее, 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов, на что белорусские дипломаты ответили просто: это приказ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об отзыве части послов стран ЕС сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте 5 октября. Послы Евросоюза, аккредитованные в Беларуси, отзываются на...
 
Новости дня
Новости политики
 
Польша отозвала своего посла из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика