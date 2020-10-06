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Страны Евросоюза отзывают своих послов из Беларуси
06.10.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об отзыве части послов стран ЕС сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте 5 октября.
Послы Евросоюза, аккредитованные в Беларуси, отзываются на консультации.
«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей) и странами – членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», – сказано в сообщении.
Главы представительств каких именно государств будут отозваны, Збигнев Рау не уточнил.
Напомним, 5 октября Литва
Ранее, 2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых -
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Об отзыве части послов стран ЕС сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте 5 октября. Послы Евросоюза, аккредитованные в Беларуси, отзываются на...
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