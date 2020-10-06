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Польша отозвала своего посла из Беларуси
06.10.2020 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Польша отозвал своего посла в Беларуси для консультации, эту информацию подтвердили Sputnik в посольстве.
Там уточнили, что "пока только для консультаций".
Отозвать руководителей диппредставительств для консультаций и сократить число дипломатов в Беларуси
© REUTERS / POOL
Как отметили в МИД, это связано с "откровенно деструктивной деятельностью со стороны этих стран".
Сначала власти Литвы и Польши заявили, что не намерены выполнять данные условия, однако в понедельник стало известно, что Литва
Протесты и обвинения
Акции протеста начались в Беларуси после
Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко
На минувшей неделе Евросоюз
Минск сообщил, что Беларусь
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На минувшей неделе белорусский МИД рекомендовал Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике.
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