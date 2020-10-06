Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Представители стран Запада, которые не дали выступить в Совбезе ООН первому главе ОЗХО Жозе Бустани, испугались разоблачений, которые тот мог обнародовать, сообщил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

Накануне в СБ ООН состоялось заседание, на котором речь шла о сирийском химическом досье. Россия, председательствующая в Совбезе, хотела предоставить слово экс-главе ОЗХО Жозе Бустани, Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против этого. Представители стран аргументировали это тем, что Бустани покинул организацию до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. В итоге заявление Бустани зачитал Небензя.

"Когда я говорил от лица России, я сказал, что они не смогут вспомнить ни единого случая, чтобы Россия заблокировала хоть одного докладчика, предложенного для заседания СБ ООН - и это несмотря на то, что некоторые из них были предвзятыми, некоторых использовали в политических целях, а некоторые попросту были некомпетентны. Но мы никогда такого не делали", - рассказал постпред РФ.

Он отметил, что произошедшее в ходе заседания можно назвать прецедентом.

"Сегодня это было явное злоупотребление с их стороны из страха быть разоблаченными, как это было в ходе заседания по "формуле Арриа", когда они не могли сказать ничего в ответ на слова докладчиков", - сказал Небензя.

Хватило Хендерсона

На минувшей неделе Россия организовала неформальное заседание Совета безопасности ООН по так называемой "формуле Арриа", на нем выступил бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон, который в свое время не согласился с официальной версией инцидента в сирийской Думе. Хендерсон отметил, что доклад ОЗХО по ситуации в Думе писали люди, находившиеся за пределами Сирии, а их выводы "могут не отражать реальную ситуацию".

На доводы докладчиков, в том числе и с доказательствами в виде снимков со спутника, представители Великобритании, Германии и США вновь обвинили Россию и Сирию.

"Я подозреваю, что сегодня они были так напуганы возможным разоблачением, которое бывший гендиректор ОЗХО Жозе Бустани мог сделать на заседании, что они просто предпочли отказаться (от участия Бустани – Sputnik)", - подчеркнул Небензя.

Запад продолжает обвинять Сирию в химической атаке на город Дума в Восточной Гуте. В качестве доказательства химатаки организация "Белые каски" использовала видео, на котором жители Думы, в том числе и дети, которых медики пытаются спасти от действий отравляющих веществ.

Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории САР и подвергали сомнению выводы, сделанные техническим секретариатом. Дамаски же заявлял, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.