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Хроника дипломатических скандалов в Беларуси
06.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очередные выборы президента Беларуси обернулись акциями протеста, которые длятся уже несколько месяцев. Силовой разгон митингующих вызвал негативную реакцию со стороны Европейского Союза.
Белорусские власти отнеслись ревностно к оценкам собственных действий со стороны европейских политиков и призвали не вмешиваться во внутренние дела республики.
© REUTERS / POOL
Внешнеполитическое ведомство предложило сократить количество дипломатов в миссиях Польши и Литвы, а также отозвало своих представителей в Варшаве и Вильнюсе для консультаций.
Первоначально соседи восприняли эти предложения без энтузиазма, но дипломатическая практика требует взаимности и в итоге польский и литовский посол
Как Дрозды стали причиной раздора?
Сейчас жители белорусской столицы воспринимают Дрозды как элитный поселок, где находится резиденция президента, а также особо приближенных к нему особо и местных чиновников. Каких-то двадцать с небольшим лет назад в поселке были другие жители.
В 1998 году Александр Лукашенко решил одним махом выселить из Дроздов послов 22 стран, которые имели в поселке собственные резиденции. Белорусские власти напирали на тот факт, что нахождение морской пехоты США (традиционная охрана дипмиссий) в 50 метрах от резиденции белорусского президента нежелательна.
В Белом доме это посчитали за прямое нарушение Венской конвенции и отозвали посла Даниеля Спекхарда для консультаций в Вашингтон, но год спустя высокопоставленный дипломат все же вернулся.
© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Результатом решения "квартирного вопроса" стало введение со стороны США и европейских государств запрета на въезд для президента Беларуси и еще сотни чиновников.
Раскол союза поляков
Неудивительно, что ближайшие к Беларуси соседи поляки оказываются чаще других втянуты в дипломатические дрязги между двумя бывшими социалистическими республиками.
В 2005 году синеокую покинул польский посол Тадеуш Павляк в ответ на раскол Союза поляков на две части – провластную и неофициальную, склоняющуюся в сторону Варшавы.
Представители польской диаспоры пытались занять здание в Гродно, но его отдали официально зарегистрированной организации. Посол Павляк в Беларусь так и не вернулся, и только спустя два года удалось отношения между странами наладить.
В 2007 году в Минск приехал посол Генрик Литвин, но только для того, чтобы спустя три года стать фигурантом аналогичного скандала. В 2010 году поляки стали спорить о принадлежности здания в Ивенце. Итог оказался предсказуемым – посол уехал на консультации в Варшаву, а здание оказалось в руках официального Союза поляков.
Гудбай, Америка
Отношения Минска и Вашингтона обернулись скандалом в 2008 году. Белорусские власти отказались освободить из колонии оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Александра Козулина, после чего в отношении белорусских властей были расширены санкции, введенные еще в 2006 году.
Рестрикции 2008 года в первую очередь коснулись предприятий концерна "Белнефтехим". Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.
Реакция Минска была незамедлительной – из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после этого американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.
Изгнание ОБСЕ
Белорусские власти приняли решение не продлевать в 2010 году мандат на работу офиса ОБСЕ в Минске, и 31 марта 2011 года истек срок технической работы представительства.
Причиной закрытия стала критика со стороны президента Беларуси в адрес ОБСЕ за позицию, которая организация заняла после президентских выборов 2010 года. Тогда ее представители заявили, что разочарованы тем, как подсчитывают голоса на выборах в Беларуси.
При этом в Минске настаивали, что закрытие офиса ОБСЕ не приведет к снижению уровня взаимодействия нашей страны с организацией.
Европейская солидарность
Разногласия между Минском и Брюсселем в очередной раз обострились в 2012 году после новых санкций Евросоюза. Страны ЕС приняли решение расширить "черный список" чиновников Беларуси, в отношении которых действуют "ограничительные меры".
Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза. После чего власти республики предложили покинуть территорию страны польскому послу Лешеку Шерепке и послу ЕС Майре Море.
В свою очередь Европейский Союз после этого демарша со стороны белорусских властей принял решение отозвать в национальные столицы всех послов. Правда, европейские дипломаты начали возвращаться в Беларусь спустя всего несколько месяцев.
Протесты и обвинения
Акции протеста начались в Беларуси после
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко
На минувшей неделе Евросоюз
Минск сообщил, что Беларусь
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