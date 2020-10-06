Хроника дипломатических скандалов в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередные выборы президента Беларуси обернулись акциями протеста, которые длятся уже несколько месяцев. Силовой разгон митингующих вызвал негативную реакцию со стороны Европейского Союза.

Белорусские власти отнеслись ревностно к оценкам собственных действий со стороны европейских политиков и призвали не вмешиваться во внутренние дела республики.

Внешнеполитическое ведомство предложило сократить количество дипломатов в миссиях Польши и Литвы, а также отозвало своих представителей в Варшаве и Вильнюсе для консультаций.

Первоначально соседи восприняли эти предложения без энтузиазма, но дипломатическая практика требует взаимности и в итоге польский и литовский посол покинули белорусскую столицу . Хронологию уже ставших привычными дипломатических скандалов в истории суверенной белорусской дипломатии, читайте в материале Sputnik.

Как Дрозды стали причиной раздора?

Сейчас жители белорусской столицы воспринимают Дрозды как элитный поселок, где находится резиденция президента, а также особо приближенных к нему особо и местных чиновников. Каких-то двадцать с небольшим лет назад в поселке были другие жители.

В 1998 году Александр Лукашенко решил одним махом выселить из Дроздов послов 22 стран, которые имели в поселке собственные резиденции. Белорусские власти напирали на тот факт, что нахождение морской пехоты США (традиционная охрана дипмиссий) в 50 метрах от резиденции белорусского президента нежелательна.

В Белом доме это посчитали за прямое нарушение Венской конвенции и отозвали посла Даниеля Спекхарда для консультаций в Вашингтон, но год спустя высокопоставленный дипломат все же вернулся.

Результатом решения "квартирного вопроса" стало введение со стороны США и европейских государств запрета на въезд для президента Беларуси и еще сотни чиновников.

Раскол союза поляков

Неудивительно, что ближайшие к Беларуси соседи поляки оказываются чаще других втянуты в дипломатические дрязги между двумя бывшими социалистическими республиками.

В 2005 году синеокую покинул польский посол Тадеуш Павляк в ответ на раскол Союза поляков на две части – провластную и неофициальную, склоняющуюся в сторону Варшавы.

Представители польской диаспоры пытались занять здание в Гродно, но его отдали официально зарегистрированной организации. Посол Павляк в Беларусь так и не вернулся, и только спустя два года удалось отношения между странами наладить.

В 2007 году в Минск приехал посол Генрик Литвин, но только для того, чтобы спустя три года стать фигурантом аналогичного скандала. В 2010 году поляки стали спорить о принадлежности здания в Ивенце. Итог оказался предсказуемым – посол уехал на консультации в Варшаву, а здание оказалось в руках официального Союза поляков.

Гудбай, Америка

Отношения Минска и Вашингтона обернулись скандалом в 2008 году. Белорусские власти отказались освободить из колонии оппозиционного политика и экс-кандидата в президенты Александра Козулина, после чего в отношении белорусских властей были расширены санкции, введенные еще в 2006 году.

Рестрикции 2008 года в первую очередь коснулись предприятий концерна "Белнефтехим". Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

Реакция Минска была незамедлительной – из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов, после этого американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

Изгнание ОБСЕ

Белорусские власти приняли решение не продлевать в 2010 году мандат на работу офиса ОБСЕ в Минске, и 31 марта 2011 года истек срок технической работы представительства.

Причиной закрытия стала критика со стороны президента Беларуси в адрес ОБСЕ за позицию, которая организация заняла после президентских выборов 2010 года. Тогда ее представители заявили, что разочарованы тем, как подсчитывают голоса на выборах в Беларуси.

При этом в Минске настаивали, что закрытие офиса ОБСЕ не приведет к снижению уровня взаимодействия нашей страны с организацией.

Европейская солидарность

Разногласия между Минском и Брюсселем в очередной раз обострились в 2012 году после новых санкций Евросоюза. Страны ЕС приняли решение расширить "черный список" чиновников Беларуси, в отношении которых действуют "ограничительные меры".

Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза. После чего власти республики предложили покинуть территорию страны польскому послу Лешеку Шерепке и послу ЕС Майре Море.

В свою очередь Европейский Союз после этого демарша со стороны белорусских властей принял решение отозвать в национальные столицы всех послов. Правда, европейские дипломаты начали возвращаться в Беларусь спустя всего несколько месяцев.

Протесты и обвинения

Акции протеста начались в Беларуси после выборов президента 9 августа – на них, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Власти Беларуси неоднократно заявляли о том, что акции координируются из-за границы. Президент Александр Лукашенко обвинил страны Запада в прямом вмешательстве в дела республики, говоря о том, что беспорядки направляют США, а координаторы находятся в Литве, Польше, Украине и Чехии.

На минувшей неделе Евросоюз сообщил о введении санкций против Минска и опубликовал "черный список", куда вошли около 40 представителей белорусских властей. Президент Беларуси Александр Лукашенко в него не попал.

Минск сообщил, что Беларусь вводит ответные визовые санкции в отношении представителей европейских органов власти, но пока белорусские власти его не обнародуют.

Читайте также:

Беларусь и европейские санкции: хроника десятилетий