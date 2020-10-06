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Дипломат: у Беларуси нет союзников в ЕС, а контрпартнеров финансируют США

06.10.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Союзников и партнеров у Беларуси в Европейском Союзе нет, заявил корреспонденту Sputnik источник в белорусских дипломатических кругах.

МИД Беларуси на прошлой неделе отозвал послов из Польши и Литвы, после чего попросил Варшаву и Вильнюс поступить аналогичным образом, а также сократить штат дипломатов для достижения паритета.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Этот кризис инициирован белорусской стороной по вполне понятным причинам. Мы не можем позволить ни одному государству настолько нагло и бесцеремонно вмешиваться в наши внутренние дела", - пояснил собеседник Sputnik.

По его словам, подобные действия могут расцениваться, как объявление гибридной войны. В настоящее время в международном праве нет такого понятия, но по сути дела – это реальная война.

"Отзыв послов на консультации и сокращение численности штата посольств, наверное, самая мягкая мера, которую мы могли реализовать в данной ситуации", - считает он.

Атака на Беларусь

При этом дипломат добавил, что на его взгляд, действия должны быть еще жестче.

"Активная атака на Беларусь идет по линии Польши и Литвы при поддержке Украины и спонсорстве Соединенных Штатов".

По его мнению, данный альянс у "Старой Европы" вызывает определенное раздражение, потому что там понимают, что мир вступает в сложный период кризиса, в рамках которого нужно думать, как найти выход из конфликта, а не усугублять его.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Польша, играя на стороне США, пытается увеличить свой региональный потенциал. Поэтому, когда мы говорим о Европейском Союзе, можно с уверенностью на 80% говорить о том, что они не будут обострять ситуацию", - поделился оценкой эксперт.

Отвечая на вопрос, кто мог бы стать в "Старой Европе" союзником в данной ситуации, собеседник Sputnik подчеркнул "у нас нет там союзников, но при этом все страны являются партнерами".

После чего напомнил, что в бытность министром иностранных дел Сергей Мартынов в белорусской дипломатии ввел понятие "контрпартнер".

"Основные международные игроки отбрасывают понятие политкорректности и возвращаются к "realpolitik" без какого-либо стеснения и просто перестают лицемерить", - констатировал дипломат.

В завершение он особо отметил, что "партнерские отношения" – это не более, чем слова.

"Есть совпадение интересов, значит – это партнерство. Нет совпадения интересов, значит, нет партнерства. С ЕС у нас совпадения интересов практически нет", - резюмировал собеседник Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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