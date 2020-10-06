Пустые банкоматы и повторные выборы – что сейчас происходит в Кыргызстане

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Протесты в Кыргызстане не утихают уже второй день после выборов в парламент, которые прошли в воскресенье. Что известно о ситуации в Кыргызстане на данный момент?

На фоне прошедших в стране протестов ЦИК Кыргызстана признал парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье, недействительными, об этом сегодня заявила член Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева.

"ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования", - сообщила Джурабаева на своей странице в Facebook.

Парламент Кыргызстана на фоне протестов соберется на экстренное заседание, сообщил глава пресс-службы законодательного собрания Ибраим Нуракун уулу. Оно планировалось на вторник, однако позже было принято решение созвать заседание в среду.

Партия "Мекеним Кыргызстан", ставшая второй по итогам голосования, уже заявила, что согласна с аннулированием итогов. Это подтвердил лидер партии Мирлан Бакиров.

Когда перевыборы?

Лидеры оппозиции страны призвали действующий парламент собраться и назначить новый состав кабмина республики, сообщил во вторник на пресс-конференции один из лидеров оппозиционных партий Адахан Мадумаров.

"У нас есть парламент. Хотим мы этого или нет, но он легитимный. Мы призываем их собраться и назначить новый состав правительства", - заявил Мадумаров.

По информации СМИ, дату новых выборов в парламент могут назначить в течение двух ближайших недель.

Просьба соблюдать закон

Правительство страны обратилось к гражданам с призывом к стабильности и соблюдению норм закона, а также заявило, что стремится сохранить экономическую стабильность.

"Мы, члены правительства Кыргызской Республики, обращаемся к гражданам Кыргызской Республики с призывом к стабильности и соблюдению норм закона", - говорится в сообщении.

Правительство отметило, что его стремление заключается "в бесперебойном обеспечении работы экономических и социальных структур и организаций, необходимых для жизнедеятельности рядовых граждан; сохранении экономической стабильности".

"Одним из наших приоритетов также является сохранение имиджа страны на международном уровне, как суверенного, демократичного и правового государства. Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом Кыргызстана, продолжаем исполнять свои обязанности и свою работу", - говорится в обращении Кабмина.

Ждем указаний легитимной власти

Минфин Кыргызстана заявил о приостановке всех финансовых операций, которые проводятся через ведомство, до распоряжений легитимной власти.

"В связи со сложившейся ситуацией центральный аппарат, структурные и подведомственные подразделения министерства финансов Кыргызской Республики провели экстренное собрание с представителями народа, признали власть народа и единогласно рекомендовали на назначение исполняющим обязанности министра Мукашева Кыялбека Белековича", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По информации ведомства, созданы народные комитеты и ополчения, предпринимаются усилия по обеспечению бесперебойного функционирования министерства. В дальнейшем Минфин обещает провести стабилизационные работы.

"В настоящее время все финансовые операции, которые производятся через министерство финансов, приостановлены до особого распоряжения легитимной власти", - подчеркнули в ведомстве.

Денег нет

Президент союза банков Киргизии Анвар Абдраев в свою очередь заявил заявил об изъятии денежных средств из банкоматов и отключении самих автоматов.

"Сегодня были изъяты средства из банкоматов для того, чтобы не проводились операции, и отключены автоматы. Ну, вы знаете печальный опыт 2005-го, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", - приводит Sputnik Кыргызстан слова Абдраева.

Финансист отметил, что офисы коммерческих банков и банкоматы скорее всего вновь заработают к среде.

Москва призывает к миру

Россия надеется, что ситуация в Киргизии будет решена мирно, в правовом поле, говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Кыргызстана – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны", - гласит текст комментария.

Ведомство отметило, что в складывающихся обстоятельствах приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития страны в рамках ее конституции и законодательства.

В воскресенье в Кыргызстане прошли парламентские выборы, в результате которых в новый состав вошли представители четырех партий из 16; несогласные с итогами выборов вышли на митинги на улицы Бишкека.

Участники акции протеста пришли к "Белому дому" и предприняли попытку штурма ворот, после чего начались столкновения с милицией. Силовики пытались разогнать протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Столкновения между силовиками и протестующими длились на протяжении нескольких часов. В результате столкновений, по последним данным, пострадали 590 человек, 13 из них находятся в реанимации. Кроме того, один человек погиб. Были ранены несколько известных политиков.