Литва призвала Еврокомиссию приостановить запуск БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас призвал Еврокомиссию приложить все усилия, чтобы отложить запуск БелАЭС, говорится в сообщении литовского ведомства.

Ранее в министерстве энергетики Беларуси уже заявляли, что сооружение АЭС осуществляется в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности, а претензии литовской стороны не обоснованы.

"Вопросы безопасности Белорусской АЭС стали для определенных политических сил Литвы предметом постоянных спекуляций, возможностью "заработать баллы" в угоду собственным интересам. Для этого формируется образ Беларуси как источника угрозы ядерной безопасности в Европе", - говорится в заявлении ведомства.

На чем настаивает Вильнюс?

Литовский министр обратился к Европейскому комиссару по энергетике Кадри Симсон по поводу выполнения рекомендаций стресс-тестов ЕС, которые затрагивают вопросы безопасности атомной станции под Островцом.

В Вильнюсе призвали Еврокомиссию "приложить все усилия, чтобы отложить запуск Белорусской АЭС".

Данный вопрос также поднимался сегодня на неформальном Совете министров энергетики ЕС, который состоялся в режиме видеоконференции. По мнению литовских властей, готовность Беларуси осуществить пуск первого реактора атомной станции 7 ноября текущего года, говорит о том, что рекомендации европейских экспертов по ядерной безопасности не будут реализованы.

"В письме комиссару Еврокомиссии подчеркивается, что Беларусь демонстрирует лишь формальное участие в процессе реализации рекомендаций ЕС по стресс-тестам, а в действительности ускоряет ввод Белорусской АЭС", - уточнили в пресс-службе минэнерго Литвы.

"Позиция Беларуси может стать плохим прецедентом из-за игнорирования рекомендаций экспертов ЕС и в то же время дискредитировать международное сотрудничество по вопросам ядерной безопасности ", - считает Вайчюнас.

Когда запустят станцию?

Ранее замминистра энергетики Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября пригласил всех 7 ноября на площадку Белорусской атомной станции в Островце, где состоится физический пуск первого энергоблока.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.