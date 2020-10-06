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Ангела Меркель встретилась со Светланой Тихановской
06.10.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
"На повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси",
В свою очередь, в канцелярии Меркель ранее заявляли, что Меркель примет Тихановскую как одного из лидеров белорусской оппозиции,
Встреча продлилась 45 минут. Светлана Тихановская рассказала о мирных митингах, белорусских политзаключенных.
«Протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен», - заявила Тихановская.
По ее словам, белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса.
Накануне Светлана Тихановская встретилась с журналистами и представителями белорусской диаспоры в Германии. Она сравнила события в Беларуси с событиями, предшествовашими падению Берлинской стены.
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Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
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