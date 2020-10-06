ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ангела Меркель встретилась со Светланой Тихановской

06.10.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

"На повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси", сообщили перед встречей в телеграм-канале Тихановской,

В свою очередь, в канцелярии Меркель ранее заявляли, что Меркель примет Тихановскую как одного из лидеров белорусской оппозиции, сообщает русская служба Радио «Свобода».

Встреча продлилась 45 минут. Светлана Тихановская рассказала о мирных митингах, белорусских политзаключенных.

«Протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен», - заявила Тихановская.

По ее словам, белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса.

Накануне Светлана Тихановская встретилась с журналистами и представителями белорусской диаспоры в Германии. Она сравнила события в Беларуси с событиями, предшествовашими падению Берлинской стены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
 
Новости дня
Новости политики
 
Литва призвала Еврокомиссию приостановить запуск БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика