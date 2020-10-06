Ангела Меркель встретилась со Светланой Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась сегодня в Берлине с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

"На повестке будет участие Германии в организации переговоров о новых выборах в Беларуси", сообщили перед встречей в телеграм-канале Тихановской,

В свою очередь, в канцелярии Меркель ранее заявляли, что Меркель примет Тихановскую как одного из лидеров белорусской оппозиции, сообщает русская служба Радио «Свобода».

Встреча продлилась 45 минут. Светлана Тихановская рассказала о мирных митингах, белорусских политзаключенных.

«Протесты в Беларуси – это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса. И главная цель народа сейчас – новые выборы. Важно, чтобы они были проведены в ближайшее время, поскольку 26 лет народ жил под давлением – и терпеть его больше не намерен», - заявила Тихановская.

По ее словам, белорусский народ также ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям – для преодоления последствий кризиса.

Накануне Светлана Тихановская встретилась с журналистами и представителями белорусской диаспоры в Германии. Она сравнила события в Беларуси с событиями, предшествовашими падению Берлинской стены.