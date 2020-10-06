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В Кремле ожидают, что ситуация в Беларуси разрешится без посредников
06.10.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. В Кремле надеются, что ситуация в Беларуси разрешится без привлечения посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская неоднократно заявляла о возможном участии российской стороны, в частности президента Владимира Путина, в качестве посредника в переговорах между белорусскими властями и оппозицией.
"Вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Беларуси в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Беларуси искало бы каких-то посредников", - заявил Песков.
По его словам, в Кремле надеются, что "ситуация в Беларуси достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников".
К слову, сегодня Тихановская встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча длилась около 45 минут, за это время бывший кандидат в президенты рассказала об ожидании белорусским народом инвестиционной поддержки со стороны ЕС, а также важности проведения новых выборов в ближайшее время.
Что произошло?
© REUTERS / Yves Herman
Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.
Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В пятницу был опубликован
Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше
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