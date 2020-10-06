В Кремле ожидают, что ситуация в Беларуси разрешится без посредников

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. В Кремле надеются, что ситуация в Беларуси разрешится без привлечения посредников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская неоднократно заявляла о возможном участии российской стороны, в частности президента Владимира Путина, в качестве посредника в переговорах между белорусскими властями и оппозицией.

"Вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Беларуси в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Беларуси искало бы каких-то посредников", - заявил Песков.

По его словам, в Кремле надеются, что "ситуация в Беларуси достигнет точки стабилизации без участия каких-либо посредников".

К слову, сегодня Тихановская встретилась в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча длилась около 45 минут, за это время бывший кандидат в президенты рассказала об ожидании белорусским народом инвестиционной поддержки со стороны ЕС, а также важности проведения новых выборов в ближайшее время.

Что произошло?

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Они начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. У Тихановской чуть больше 10% голосов.

Литва и Польша не признали итоги выборов, так как считают их "сфальсифицированными". В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением спецсредств не раз разгоняли силовики.

Евросоюз осудил действия белорусских властей и заявил о введении санкции в отношении Беларуси. В пятницу был опубликован "черный список" , в который вошли 40 лиц – представители силовых структур и Центризбиркома страны. Александр Лукашенко в него не попал.

Минск применил зеркальные меры . В МИД Беларуси сообщили о введении визовых санкций в отношении ряда представителей Евросоюза, но не опубликовали его "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой". Москва заявила о том, что ответные санкции Беларуси в отношении Евросоюза будут автоматически применены и в России .

Кроме того, МИД Беларуси рекомендовал Литве и Польше отозвать послов для консультаций и сократить численность сотрудников посольств до паритетного: польского с 50 до 18, литовского – с 25 до 14. В Варшаве и Вильнюсе заявили, что не будут отзывать своих послов, а Литва к тому же отказалась сокращать количество сотрудников дипмиссии в Минске. В субботу МИД Беларуси уже потребовал отзыва послов и сокращение численности посольств. Внешнеполитические ведомства Литвы и Польши пока не ответили на повторное заявление МИД РБ.

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