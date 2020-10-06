Парламент Кыргызстана выбрал нового премьер-министра

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Новым премьер-министром Кыргызстана стал Садыр Жапаров, сообщает Sputnik Кыргызстан .

Во вторник, 6 октября, Кубатбек Боронов подал заявление об отставке с поста премьер-министра Кыргызстана по собственному желанию на фоне протестов после парламентских выборов.

На внеочередном заседании парламента страны, которое прошло в отеле "Достук", депутаты рассмотрели заявление Боронова и приняли отставку главы правительства. На его место был назначен Садыр Жапаров, которого в ночь на 6 октября протестующие освободили из исправительной колонии.

Напомним, суд приговорил Жапарова в 2017 году к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы за захват заложника. По версии следствия, Жапаров в 2013-м во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

На экстренном заседании парламента также был выбран новый спикер - им стал Мыктыбек Абдылдаев. Предыдущий спикер парламента Дастанбек Джумабеков подал в отставку, аналогично поступили губернаторы четырех киргизских областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников.

Ситуация в Кыргызстане

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии, и разгромили его. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

По данным минздрава, в столкновениях пострадали почти 700 человек, из которых около 200 - силовики. Один человек погиб.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Во вторник Центризбирком сам признал итоги выборов недействительными.