ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян: Армения готова на уступки по Карабаху, если на них пойдет Баку

07.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Армения может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе, если аналогичные действия готов предпринять Азербайджан, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Карабах пригрозил ударами по военным объектам Азербайджана

"Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", – сказал он в интервью AFP.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в развязывании конфликта, а в Карабахе заявляют об артобстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая столицу – город Степанакерт. В настоящее время в Армении действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичную мобилизацию, в отдельных районах – военное положение. Ранее президенты России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать мирные переговоры без предварительных условий.

Вооруженный конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армянский премьер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен на основе взаимных уступок.
 
Новости дня
Новости политики
 
Парламент Кыргызстана выбрал нового премьер-министра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика