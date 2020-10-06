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Пашинян: Армения готова на уступки по Карабаху, если на них пойдет Баку
07.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Армения может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе, если аналогичные действия готов предпринять Азербайджан, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", – сказал он в интервью AFP.
Бои в Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в развязывании конфликта, а в Карабахе заявляют об артобстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая столицу – город Степанакерт. В настоящее время в Армении действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичную мобилизацию, в отдельных районах – военное положение. Ранее президенты России, США и Франции призвали стороны
Вооруженный конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.
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Армянский премьер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен на основе взаимных уступок.
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