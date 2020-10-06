Пашинян: Армения готова на уступки по Карабаху, если на них пойдет Баку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Армения может пойти на уступки в конфликте в Нагорном Карабахе, если аналогичные действия готов предпринять Азербайджан, заявил в понедельник армянский премьер Никол Пашинян.

"Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", – сказал он в интервью AFP.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в развязывании конфликта, а в Карабахе заявляют об артобстрелах населенных пунктов непризнанной республики, включая столицу – город Степанакерт. В настоящее время в Армении действует военное положение, объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичную мобилизацию, в отдельных районах – военное положение. Ранее президенты России, США и Франции призвали стороны прекратить боестолкновения и начать мирные переговоры без предварительных условий.

Вооруженный конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

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