Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - отметил глава Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства, которая полностью соответствуют желанию двух народов вместе строить достойное будущее.

"Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, осуществления всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения в эту среду, 7 октября. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства будет работать по внутренней повестке, у него также запланировано более десятка международных телефонных разговоров. Вторую часть дня Путин традиционно проведет с друзьями, родными и близкими.

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