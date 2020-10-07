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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

07.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

© Sputnik / Сергей Величкин
Неформальные фото Владимира Путина разных лет
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"Проводимая под вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - отметил глава Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства, которая полностью соответствуют желанию двух народов вместе строить достойное будущее.

"Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, осуществления всех планов и новых достижений на высшем государственном посту.

Владимир Путин отмечает свой 68-й день рождения в эту среду, 7 октября. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства будет работать по внутренней повестке, у него также запланировано более десятка международных телефонных разговоров. Вторую часть дня Путин традиционно проведет с друзьями, родными и близкими.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Беларуси подчеркнул, что высоко ценит своего российского коллегу как надежного друга и сторонника расширения интеграции в рамках Союзного государства.
 
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