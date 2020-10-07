Лукашенко поздравил Путина с днем рождения первым

Поздравления с днем рождения отправил Александр Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину первым среди лидеров стран.

Белорусский президент подчеркнул, что высоко ценит российского как надежного друга Беларуси, а также его последовательность в дальнейшем развитии интеграционных процессов в Союзном государстве.

«Проводимая под Вашим руководством внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан. Ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года», - отмечает Лукашенко в поздравлении.

«Убежден, что отношения стратегического партнерства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться», - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.